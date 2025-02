HP und Labdoo ermöglichen Schülern digitale Teilhabe

Partner bereiten Notebooks wieder auf und spenden diese an bedürftige Schüler

HP und Labdoo Deutschland, ein weltweites Netzwerk ehrenamtlicher Helfer, das Jugendlichen digitale Teilhabe in In- und Ausland ermöglicht, kooperieren: Gemeinsam stellen sie Schülern und Studenten Notebooks zur Verfügung und unterstützen sie dabei, ihre schulische und berufliche Zukunft bestmöglich zu meistern. Gleichzeitig schenken sie den Laptops ein zweites Leben.

Am Böblinger HP Standort arbeiten Labdoo und HP gemeinsam Notebooks auf und installieren eine Reihe von Lernprogrammen und Kommunikations-Tools auf einer Vielzahl von Sprachen auf den Rechnern. Darüber hinaus übergeben HP und Labdoo weitere aufbereitete Notebooks einem Mädchenhaus, wo sie zum Beispiel in der Hausaufgabenbetreuung oder zur Kommunikation mit Heimatländern eingesetzt werden. Dies ist ein Beispiel dafür, wie HP sich dafür einsetzt, die digitale Kluft für Jugendliche und Erwachsene zu schließen. Ziel ist es, dass sie über die benötigten Fähigkeiten verfügen, um an einer zunehmend digitalen Wirtschaft teilzuhaben und erfolgreich zu sein.

Auch der HP Online Store beteiligt sich an der Kooperation. Kunden, die einen neuen Rechner kaufen, können ihr nicht mehr benötigtes Gerät an Labdoo senden. HP unterstützt diese Spende mit einem 15 Prozent Gutschein. Das gespendete Gebrauchtgerät wird von ehrenamtlichen Labdoo-Helfern wiederaufbereitet und an Schüler, Studenten oder Organisationen weitergegeben. Hier erhält das Notebook ein zweites Leben – und unterstützt Schüler dabei, am digitalen Leben teilzuhaben.

HP sieht in Technologien Chance, positive, dauerhafte Veränderungen voranzutreiben. Daher hat das Unternehmen sich seit 2021 hat zum Ziel gesetzt, die digitale Chancengleichheit für 150 Millionen Menschen bis 2030 zu beschleunigen und bis 2023 bereits 45 Millionen Menschen zu erreichen.

„Die HP Teilnehmer erhielten einen Einblick in die Abläufe von Labdoo.org. Sie unterstützten uns bei der Reparatur und Wiederaufbereitung von Laptops. Darüber hinaus installierten wir gemeinsam neue Lernsoftware und -inhalte. So geben wir Notebooks ein zweites Leben: Wir sparen Rohstoffe und schonen so die Umwelt. Meist werden die IT-Spenden von Flug-/Transportpaten CO2-neutral zu fast 3.000 Schulen und Projekten weltweit gesendet.”

„In Deutschland gibt es Schüler, deren Eltern sich kein Notebook leisten können. Dies erschwert ihnen nicht nur eine entsprechende Schulbildung, sondern später auch eine gute Ausbildung. Unsere Zusammenarbeit mit Labdoo ermöglicht es diesen Jugendlichen dank der aufbereiteten Notebooks am digitalen Leben teilzuhaben und hilft Ihnen so, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.“, erklärt Adrian Müller, Vice President & Managing Director HP Deutschland GmbH. „Damit stellen wir wichtige Weichen für eine positive Zukunft.“

