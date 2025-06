Ich packe meinen Koffer und nehme mit … Verbatim!

Smarte Technik für unterwegs: Verbatim präsentiert die Travel Essentials

Die Urlaubssaison steht vor der Tür, die Koffer sind (fast) gepackt – jetzt fehlt nur noch das passende Technik-Zubehör! Verbatim liefert clevere Begleiter für unterwegs. Ob Roadtrip, Strandurlaub, Städtetrip oder Remote Work im Grünen – mit praktischen Helfern wie Powerbanks, Reiseadaptern, smarten Kabeln oder einem Bluetooth-Tracker sind Reisende bestens ausgestattet.

Ein Stecker für die Welt: Universal-Reiseadapter mit GaN-Technologie

Stromversorgung für überall: Der Verbatim GaN III Universal-Reiseadapter sorgt in 180 Ländern für eine zuverlässige Stromversorgung. Bis zu sechs Geräte lassen sich gleichzeitig laden, darunter Smartphones, Tablets, Powerbanks – und sogar Notebooks. Dank einer Leistung von 85 W kann der Adapter Laptops auch direkt per Kabel aufladen – das sperrige Netzteil kann zu Hause bleiben.

Mit drei USB-C-Ports, einem USB-A-Anschluss, einer Netzsteckdose und einem integrierten USB-C-Kabel bietet er volle Flexibilität. Dank der modernen GaN-Technologie ist der Adapter kompakt und passt in jede Reisetasche. Praktisch: Die gängigen Steckertypen lassen sich per Schieberegler anpassen – ideal für Vielreisende.

Energie wo immer du bist: die Charge ‘n‘ Go Powerbank

Der Akku macht nie Urlaub – und die Charge ‘n‘ Go Powerbank bringt ordentlich Energie in die Tasche. Mit 10.000 mAh, 15 W kabellosem Laden und 20 W USB-C Power Delivery sind Smartphone, Tablet oder Kopfhörer im Nu wieder einsatzbereit – ob auf dem Festival, beim Camping oder an langen Reisetagen.

Die kompakte Powerbank ist MagSafe-kompatibel und wird mit einem Metallring für Android-Geräte geliefert. Besonders praktisch: Ein zusätzliches Kabel ist nicht nötig – einfach andocken und laden. Und der klappbare Standfuß verwandelt die Powerbank in ein Mini-Display fürs Streamen oder Videocalls.

Nie mehr Kabelsalat mit magnetischem USB-C-Ladekabel

Ordnung für unterwegs: Das Sync & Charge Ladekabel bietet nicht nur eine schnelle Ladeleistung von bis zu 100 W und bis zu 480 Mbit/s Datenübertragung, sondern überzeugt auch mit seinem cleverem Design. Das spiralförmige Kabel ist kompakt, robust und reisefreundlich. Dank der innovativen magnetischen Selbstaufwicklung wickelt es sich fast von selbst wieder zusammen – ganz ohne Knoten und Kabelsalat.

Alles im Blick: My Finder Coin

Wo ist der Koffer? Mit dem My Finder Coin von Verbatim lassen sich Gepäckstücke auch auf Flugreisen stets im Blick behalten. Der Bluetooth-Tracker lässt sich einfach in die Apple „Wo ist?“ App integrieren, um das Reisegepäck oder den Schlüsselbund zu orten. Die Batterie hält bis zu 12 Monate und das Gehäuse ist wasser- und staubdicht (IP66) – stets zuverlässig auch unter rauen Bedingungen.

Ob Kurztrip oder Fernreise – die Travel Essentials von Verbatim sind die perfekte Reisebegleitung.

www.verbatim.com