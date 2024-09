Integrierte Projektkommunikation in der Cloud

RIB iTWO PlanerCloud und RIB eVergabe als interaktive Drehscheibe für den Austausch

Mit der RIB iTWO PlanerCloud, der Plattform RIB eVergabe für Auftragnehmer und dem RIB iTWO Tender Bieterportal offeriert das Technologieunternehmen eine vollkommen durchgängige Kommunikationsdrehscheibe. Sie umfasst jegliche Projektphasen – von der Ausschreibung über Vergabe und Beauftragung bis hin zur Abrechnung. Alles in allem versorgt sie Auftraggeber- und Auftragnehmerseite gleichermaßen mit sämtlichen wichtigen Informationen. Sofern gewünscht, sind über die RIB iTWO Datawarehouse-Technologie von RIB auf Basis von Business Intelligence nicht zuletzt Analysen und Auswertungen aus den gesammelten Projektinformationen möglich.

Projektdaten, wie beispielsweise ein IFC-Modell, ein Leistungsverzeichnis (LV) und viele weitere Dokumente, die für die Ausschreibung von Relevanz sind, lassen sich ganz einfach von der RIB iTWO PlanerCloud in die Vergabeplattform transferieren. Der IFC-Viewer und die Multimodellcontainer-Technologie (MMC), die LV und Modell unmittelbar miteinander verknüpft, machen es möglich, dass Modelle sowohl auf Auftraggeber- als auch Auftragnehmerseite betrachtet werden und darin einzelne Objekte hervorgehoben werden können. Auf diese Weise ist das gesamte Projektteam aktiv in die Projektarbeit eingebunden und in der Lage, modellorientierte Bearbeitungen vorzunehmen. Auftraggeber sehen stets, welche Bieterunternehmen die Unterlagen schon heruntergeladen und angesehen haben und außerdem welche Angebote bereits vorliegen. Sofern Fragen auf Bieterseite entstehen, können Auftraggeber direkt darauf eingehen. Bietern verschafft eine Statusleiste einen Überblick über bereits erledigte Aufgaben. Ebenso zeigt diese auf, was noch zu tun ist. Den Status eingebundener Bieterfirmen können zum Beispiel auch Einkäufer über die Plattform einsehen und dabei die Unterlagen in Augenschein nehmen.

In der Auftragsphase besteht für Auftraggeber die Möglichkeit, das Auftrags-LV über die Plattform mit den Projektbeteiligen zu teilen. Die ausführenden Unternehmen erhalten einmal mehr über das Bieterportal Zugriff auf jegliche Informationen, wie Leistungsmeldungen, Aufmaße oder Rechnungen im xml-Format. Auch für XRechnungen stellt RIB einen Viewer bereit, sodass sie direkt auf der Plattform betrachtet werden können. Das gilt genauso für Rechnungen, die von der Bieterseite eingestellt wurden. Die Nachtragskommunikation lässt sich, wie der Hersteller verrät, in gleicher Weise über das Portal abwickeln.

Schlussendlich lassen sich jegliche Dokumente wieder in die RIB iTWO PlanerCloud für die Rechnungsprüfung zurücktransferieren. Auch in dieser Anwendung steht ein Viewer für elektronische Rechnungsformate zur Verfügung.

Besteht der Bedarf, können Planungsbüros zusätzlich Auswertungen über die Datawarehouse-Technologie von RIB vornehmen und so projektübergreifende Daten, die in der Cloud gesammelt wurden, analysieren, zusammenführen und auswerten. RIB stellt verschiedene Management-Auswertungen zur Verfügung, mit der beispielsweise Projektorte oder -stände betrachtet und gegenübergestellt werden können. Ergänzend sind außerdem Nachtragsübersichten oder klassische Berichte im PDF-Format und last but not least sogar individuelle Auswertungen möglich.

