Internationaler Frauentag: Dassault Systèmes setzt sich für eine vielfältige Belegschaft ein

Dassault Systèmes engagiert sich mittels zahlreicher Initiativen und Kollaborationen für mehr Vielfalt in der Arbeitswelt. Jüngst hat es das Unternehmen laut Frauen-Karriere-Index (FKI) unter die zehn frauenfreundlichsten Unternehmen des Jahres 2023 geschafft. Zum Internationalen Frauentag am 8. März macht Dassault Systèmes darauf aufmerksam, dass in der Industrie- und Technikbranche nach wie vor ein großes Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen herrscht.



Die Statistiken zeigen: Gerade einmal 18 Prozent aller erwerbstätigen Beschäftigten im Ingenieurbereich in Deutschland sind Frauen. Ursprünglich aus der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts entstanden, rückt das übergeordnete Ziel des Weltfrauentags, die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern, auch in diesem Jahr wieder weltweit in den Fokus.



Ausbildung als Grundstein für Veränderung

Der Vorstand bei Dassault Systèmes ist schon heute zur Hälfte und die Führungsriege zu 38,5 Prozent mit Frauen besetzt. Diese Entwicklung soll auch in den kommenden Jahren gezielt gefördert werden: Bis 2025 lautet das Ziel des Unternehmens deshalb, mindestens 40 Prozent der Führungspositionen und 30 Prozent der leitenden Angestellten mit Frauen zu besetzen.



Das Förderprogramm Rise Up! ist unter anderem eine der von Dassault Systèmes ins Leben gerufenen Initiativen, um diese Ziele zu erreichen. Jährlich bildet das Unternehmen mehr als 100 Talente zur Vorbereitung auf Führungspositionen aus. Dabei sind über 80 Prozent der geförderten Talente weiblich. Interne Recruiting-Teams haben zudem die Vorgabe, für jede Position auch geeignete Kandidatinnen zu präsentieren, während die Nachfolgeplanung des Top-Managements nach Diversity-Kriterien erfolgt. Ab dem Zeitpunkt der Ausbildung schafft Dassault Systèmes somit neue Perspektiven für weibliche Beschäftigte, um auch in Zukunft das Potenzial auszuschöpfen, das eine vielfältige Belegschaft bietet.



Ergänzend trägt das interne WIN-Netzwerk dazu bei, Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die Themen geschlechtliche Gleichstellung und Vielfalt zu schaffen. Verschiedene Events, Vorträge und Kampagnen wie die Videoserie „WIN Conversations“, bei der Frauen aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens zu Wort kommen, unterstützen Mitarbeiterinnen bei der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Zudem schaffen sie Aufmerksamkeit für den enormen Wert einer vielfältigen Belegschaft.



Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern ist eine wichtige Stellschraube im Hinblick auf langfristigen Unternehmenserfolg. Eine größere Geschlechtervielfalt wirkt sich nicht nur auf die Attraktivität als Arbeitgeber, sondern auch auf den wirtschaftlichen Erfolg aus. Denn Diversität sorgt für verschiedene Blickwinkel auf Herausforderungen und Problemstellungen, was wiederum zu kreativeren Lösungen und einem Out-of-the-box-Denken führt.



Mit 81 von 100 Punkten: Dassault Systèmes sichert sich einen Platz in den Top 10 der laut FKI frauenfreundlichsten Unternehmen des Jahres (Copyright: jacoblund)

Frauen-Karriere-Index zeigt stetige Verbesserung

Dassault Systèmes beteiligt sich seit dem Jahr 2017 am Frauen-Karriere-Index (FKI). Der FKI unterstützt Unternehmen mit verlässlichen Kennzahlen, um beispielsweise zu analysieren, ob innerhalb eines Unternehmens die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass Frauen dort Karriere machen können. Gleichzeitig gibt er objektive Handlungsempfehlungen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben. Als Teil des FKI-Netzwerks erhalten Unternehmen Zugang zu Benchmarks und Informationen darüber, welche Maßnahmen besonders positiv auf einzelne Kennzahlen wirken. Das stärkt die Position von Frauen bei Dassault Systèmes zusätzlich. Sie profitieren so dauerhaft von verbesserter Inklusion, fairer Behandlung und gleichen Chancen.



Das geht auch aus dem dedizierten FKI-Wert hervor, der sich aus verschiedenen Teilindexwerten zu Status & Dynamik, Commitment und Rahmenbedingungen zusammensetzt. In den vergangenen sechs Jahren hat das Unternehmen diesen Wert stetig verbessert – von 65/100 Punkten im Jahr 2017 auf 81/100 Punkte in 2023. Damit gehört Dassault Systèmes laut FKI zu den Top 10 der frauenfreundlichsten Unternehmen des Jahres. Auch künftig wird sich Dassault Systèmes dafür engagieren, diesen Wert weiter zu steigern.

