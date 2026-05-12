KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar

Anwender von Siemens PLM-Systemen profitieren von benutzerfreundlicher 2D- und 3D-CAD-Visualisierung

KISTERS gibt die Verfügbarkeit der Integration von Siemens Teamcenter und Active Workspace mit der KISTERS 3DViewStation bekannt, wodurch eine neue Dimension leistungsstarker, intuitiver 3D- und 2D-CAD-Visualisierung direkt innerhalb der führenden Product-Lifecycle-Management-Umgebung (PLM) ermöglicht wird. Dank dieser Integration, die vom KISTERS-Integrationspartner Four Colors umgesetzt wurde, erhalten Anwender von Siemens PLM-Systemen unmittelbaren Zugriff auf fortschrittliche Visualisierungs-, Analyse- und Kollaborationsfunktionen.

Verschiedene Integrationsmöglichkeiten für Desktop und Web

Es werden sowohl Desktop- als auch webbasierte Einsatzszenarien unterstützt, einschließlich mobilem Zugriff, die einen erheblichen Mehrwert für die Implementierung moderner digitaler Zwillinge schaffen.

Teamcenter Active Workspace und 3DViewStation WebViewer: 3DViewStation läuft vollständig browserbasiert innerhalb der Benutzeroberfläche von Active Workspace, sodass keine lokalen Installationen erforderlich sind. Dank effizientem Streaming lassen sich auch große Baugruppen reibungslos darstellen, während die Hardwareanforderungen reduziert werden. Dieser Client-Ansatz ohne Installation senkt den IT-Aufwand erheblich und vereinfacht die Bereitstellung.

3DViewStation läuft vollständig browserbasiert innerhalb der Benutzeroberfläche von Active Workspace, sodass keine lokalen Installationen erforderlich sind. Dank effizientem Streaming lassen sich auch große Baugruppen reibungslos darstellen, während die Hardwareanforderungen reduziert werden. Dieser Client-Ansatz ohne Installation senkt den IT-Aufwand erheblich und vereinfacht die Bereitstellung. Teamcenter Active Workspace und 3DViewStation Desktop: Die Desktop-Anwendung, die direkt über die Active Workspace-Oberfläche gestartet wird, ermöglicht den Benutzern das Arbeiten mit vollem Funktionsumfang auf lokalen Rechnern. Diese Option bietet eine einfache und schnelle Integrationslösung für Unternehmen mit beispielsweise wenigen gleichzeitigen Usern von bereits bestehenden 3DViewStation Desktop-Installationen. Gleichzeitig sorgt die nahtlose Integration dafür, dass alle Ergebnisse – wie Anmerkungen, Ansichten und Analysedaten – mit dem zentralen PLM-System verbunden bleiben.

Die Desktop-Anwendung, die direkt über die Active Workspace-Oberfläche gestartet wird, ermöglicht den Benutzern das Arbeiten mit vollem Funktionsumfang auf lokalen Rechnern. Diese Option bietet eine einfache und schnelle Integrationslösung für Unternehmen mit beispielsweise wenigen gleichzeitigen Usern von bereits bestehenden 3DViewStation Desktop-Installationen. Gleichzeitig sorgt die nahtlose Integration dafür, dass alle Ergebnisse – wie Anmerkungen, Ansichten und Analysedaten – mit dem zentralen PLM-System verbunden bleiben. Teamcenter Rich Client und 3DViewStation Desktop: In Umgebungen, die auf Teamcenter Rich Client basieren, fungiert 3DViewStation Desktop als leistungsstarke Anwendung, die außerhalb des PLM-Clients ausgeführt wird. Anwender können CAD-Modelle direkt aus Teamcenter Rich Client in der 3DViewStation öffnen und analysieren, wobei die Konsistenz mit der zentralen Datenquelle in Teamcenter gewährleistet bleibt.

In Umgebungen, die auf Teamcenter Rich Client basieren, fungiert 3DViewStation Desktop als leistungsstarke Anwendung, die außerhalb des PLM-Clients ausgeführt wird. Anwender können CAD-Modelle direkt aus Teamcenter Rich Client in der 3DViewStation öffnen und analysieren, wobei die Konsistenz mit der zentralen Datenquelle in Teamcenter gewährleistet bleibt. 3DViewStation Desktop und Teamcenter Rich Client: Benutzer können Suchvorgänge direkt in der 3DViewStation-Oberfläche starten und in Teamcenter gespeicherte 3D-CAD-Daten öffnen, ohne den PLM-Client aufrufen zu müssen.

Der optimale Integrationsansatz hängt von der bestehenden Infrastruktur des Kunden ab, einschließlich der Siemens-PLM-Landschaft und der bereits eingesetzten 3DViewStation-Lösungen.

Das volle Potenzial der CAD-Visualisierung in der PLM-Umgebung ausschöpfen

Die 3DViewStation-Integration ermöglicht die schnelle und nahtlose Verarbeitung selbst sehr großer und komplexer 3D- und 2D-CAD-Modelle und unterstützt alle gängigen CAD-Formate – wie CATIA, Creo, NX, Solid Edge, SolidWorks, JT und STEP – ohne Konvertierung. Anwender können Daten aus Teamcenter oder Active Workspace sofort suchen und visualisieren. Mit über 180 Funktionen – darunter Messungen, Schnitte, Vergleiche und erweiterte Analysen wie Wandstärke, Entformungsschräge und Kollisionserkennung – geht die Software weit über die reine Visualisierung hinaus.

Effizienzsteigerung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg

Die Visualisierung innerhalb der PLM-Anwendung hilft Unternehmen dabei, die Zusammenarbeit und Produktivität abteilungs- und unternehmensübergreifend – von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb und Kundendienst – wesentlich zu verbessern und Prozesse zu beschleunigen.

Design Reviews und Änderungsmanagement werden effizienter, da die Konstruktionsteams sofort auf kompakte und dennoch präzise 3D-Modelle zugreifen und ihre Ergebnisse dokumentieren können. Dies verkürzt die Iterationszyklen und beschleunigt die Freigabeprozesse.

werden effizienter, da die Konstruktionsteams sofort auf kompakte und dennoch präzise 3D-Modelle zugreifen und ihre Ergebnisse dokumentieren können. Dies verkürzt die Iterationszyklen und beschleunigt die Freigabeprozesse. Montageplanung und -anleitungen werden durch intuitive Visualisierungstools wie Explosionszeichnungen, die Anzeige von PMI (Product Manufacturing Information) und Schritt-für-Schritt-Anleitungen vereinfacht. Fertigungsteams können komplexe Baugruppen besser nachvollziehen, wodurch Unklarheiten vermieden und die fehlerfreie Erstausführung im Fertigungsbereich verbessert werden.

werden durch intuitive Visualisierungstools wie Explosionszeichnungen, die Anzeige von PMI (Product Manufacturing Information) und Schritt-für-Schritt-Anleitungen vereinfacht. Fertigungsteams können komplexe Baugruppen besser nachvollziehen, wodurch Unklarheiten vermieden und die fehlerfreie Erstausführung im Fertigungsbereich verbessert werden. Service- und Wartungsabläufe profitieren ebenfalls, da Techniker Teile schnell identifizieren, Konfigurationen nachvollziehen und auf visuelle Dokumentationen zugreifen können, ohne dass teure CAD-Software erforderlich ist.

profitieren ebenfalls, da Techniker Teile schnell identifizieren, Konfigurationen nachvollziehen und auf visuelle Dokumentationen zugreifen können, ohne dass teure CAD-Software erforderlich ist. Angebots- und Bestellprozesse lassen sich vereinfachen, indem die 3DViewStation zum Beispiel Ereignisse sendet, um in Echtzeit den Lagerbestand in einem ERP-System abzufragen.

“Durch die Integration der 3DViewStation mit Siemens PLM-Systemen ermöglichen wir Anwendern, Prozesse über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu optimieren, ohne zwischen Systemen zu wechseln oder Daten doppelt erfassen zu müssen. Das Ergebnis ist eine benutzerfreundliche Mock-up- und Visualisierungsumgebung, die Komplexität reduziert, Fehler minimiert, die Entscheidungsfindung beschleunigt und CAD-Daten einem breiteren Anwenderkreis zugänglich macht”, sagt Germar Nikol, Director Visualization Technologies bei KISTERS.

KISTERS auf der Realize LIVE in Amsterdam

KISTERS wird auf der Realize LIVE Europe, der Konferenz von Siemens zur digitalen Transformation, die Siemens PLM-Integrationen und die neuesten Innovationen der 3DViewStation-Produktfamilie vorstellen. Besucher sind eingeladen, vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 in Amsterdam Live-Demonstrationen und Walk-Throughs zu leistungsstarker CAD-Visualisierung, VR-Workflows und Anwendungsbeispielen für Integrationen zu erleben.

https://viewer.kisters.de