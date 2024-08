KONGRESS INFRASTRUKTUR DIGITAL PLANEN und BAUEN 4.0 im September 2024: RIB Software GmbH wieder Hauptsponsor

Gemeinsam die Digitalisierung vorantreiben. Rund 500 Fachleute treffen sich in Gießen.

In Gießen dreht sich Anfang September wieder alles um das Thema Digitalisierung im Infrastrukturbau: Zum insgesamt elften Mal findet der Kongress Infrastruktur Digital Planen und Bauen in diesem Jahr in der Gießener Kongresshalle statt. Das 5D Institut, die Technische Hochschule Mittelhessen sowie die Deutsche Bahn, auch 2024 Kooperationspartner, laden am 4. und 5. September in die Universitätsstadt in Mittelhessen. RIB ist einmal mehr Hauptsponsor und gibt Einblicke in die Produkt- und Unternehmensstrategie.

Den BIM-Kongress gibt es seit 2013. In jedem Herbst kommen 500 Fachexpertinnen und

-experten aus Politik, öffentlicher Hand, Privatwirtschaft, Forschung und Fachverbänden zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich Digitales Planen und Bauen zu informieren und auszutauschen. Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, das weiterhin brisante Thema Brückensanierungen und -ertüchtigungen, aber auch Genehmigungsprozesse und Standardisierung sind Leitthemen des diesjährigen Fachkongresses für den digitalen Infrastrukturbau.

RIB ist auch 2024 wieder Hauptsponsor beim BIM-Kongress in Gießen. Referent Rainer Diehl, Product Manager Sales, veranschaulicht in diesem Jahr in einem Workshop das Thema Projekt- und Prozessmanagement in der Cloud mit Software von RIB.

Foto: Milton Arias.

Highlights sind die Keynote von Michael Pfeifer vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr zum Thema Digitales Planen und Bauen von Bundesfernstraßen sowie der Vortrag von Yogu Masuya vom japanischen Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus über das Thema Straßenbau in Japan.

Auf RIB-Seite referieren Matthew Jackson, Global Strategy Lead und Rainer Diehl, Product Manager Sales, beide RIB Software GmbH. Matthew Jackson zeigt am ersten Kongresstag Wege auf, wie die Wertschöpfungskette Bau wieder profitabler werden kann. Bei Rainer Diehl geht es in einem Workshop an Tag zwei um Projekt- und Prozessmanagement mit RIB-Produkten in der Cloud. Hierbei werden die Innovationen der „RIB e-Vergabe“-Cloudplattform im integralen Verbund mit der Planer-Cloud RIB iTWO für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung vorgestellt. Darüber hinaus gibt der Workshop Einblicke in die neueste „RIB iTWO Data Warehouse“-Technologie.

