Kostenfreies Praxis-Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess

Speziell für Planer, Konstrukteure und Ingenieure veranstaltet der Software-Entwickler CoreTechnologie ein kostenfreies Webinar für effektive Datenreduktion und IP-Schutz in den Bereichen Architektur, Bauwesen, Maschinenbau und Anlagenplanung.

Der deutsch-französische Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) veranstaltet am 5. November 2025 ein kostenfreies Webinar zur effizienten Datenreduktion und IP-Schutz für Planer, Konstrukteure und Ingenieure. Dabei präsentieren die CT Experten, wie das Software-Tool 3D_Evolution Simplifier den Workflow im Umgang mit BIM- und CAD-Modellen vereinfacht und beschleunigt.

Optimierung von Workflow und Knowhow-Schutz

Die Ausgangslage ist, dass große, detailreiche 3D-Modelle im Workflow von Planern, Konstrukteuren und Ingenieuren Herausforderungen wie lange Ladezeiten, aufwändigen Abgleich mit Partnern und Risiken für den Schutz geistigen Eigentums verursachen. Die Folge sind zeitaufwändige Projekte und hohe Kosten.

Die Lösung bietet die Konvertierungssoftware 3D_Evolution Simplifier: Das Tool bietet leistungsstarke Funktionen zur automatisierten Datenreduktion und Geometrievereinfachung. So werden CAD- Modelle vereinfacht, der Building Information Modeling (BIM) Prozess und optimiert und eine effektive Steigerung der Grafik-Performance sowie der Schutz von wertvollem Firmen- und Projekt-Knowhow ermöglicht.

Effizienter Umgang mit BIM- und CAD-Modellen

Im kostenfreien Webinar präsentiert CT-Experte Van Phuc Tran, wie der 3D_Evolution Simplifier Workflows im Umgang mit BIM- und CAD-Modellen revolutioniert, Datenvolumen drastisch reduziert und ganze Projekte im Batchprozess automatisiert.

Das Webinar umfasst folgende Inhalte:

– Schnelle, automatische Erzeugung von exakten Hüllgeometrien zum Schutz von geistigem Eigentum

– Datenreduktion um bis zu 95 Prozent für flüssige Workflows komplexer Projekte

– Automatisierter Batchprozess zur automatischen Vereinfachung vollständiger Modellbibliotheken

– Schutz sensibler Konstruktionsdetails, um interne Strukturen zu schützen

– Instanzenerkennung, um mehrfach vorkommende Teile nur einmal zu speichern und mehrfach zu referenzieren

– Kleinteilfilterung, um automatisch unnötige Details wie Schrauben oder Dichtungen zu entfernen

– Exakte B-Rep und tessellierte Daten für Planung, Simulation oder Visualisierung

– Nahtlose Integration mit allen gängigen CAD-Formaten – für maximale Flexibilität

Die Webinar-Teilnehmer profitieren von den Erkenntnissen zu beschleunigten Prozessen mit kürzeren Ladezeiten, schnellerem Bildaufbau und stabile Performance. Ein weiterer Nutzen ist die Kostensenkung durch geringere Rechenzeit, Speicherbedarf, und IT-Aufwand. Das Webinar zeigt zudem die Effizienzsteigerung auf, wie Projekte schneller realisiert und einfacher geteilt werden und wie sensible Konstruktionsdetails durch den IP-Schutz vertraulich bleiben.

Das deutschsprachige Webinar findet am 5. November 2025 um 10.00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach Anmeldung unter dem Webinar-Link erhalten die Teilnehmer den Zugangslink.

Weitere Informationen zur Software 3D_Evolution sind abrufbar unter https://coretechnologie.com/de/produkte/3d-evolution/geometrie-vereinfachung/ .

BU: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess mit 3D_Evolution | Photo Credit: CoreTechnologie GmbH