Kostenfreies Praxis-Webinar: Geometrien automatisiert reparieren und nutzbar machen

Zum Jahresauftakt veranstaltet der Software-Entwickler CoreTechnologie ein kostenfreies Webinar für zuverlässige Geometrie-Reparatur.

Der deutsch-französische Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) veranstaltet am 3. Februar 2026 ein kostenfreies Webinar zur Geometrie-Reparatur unter dem Titel „Wenn CAD-Daten bremsen: Schlechte Geometrien automatisiert reparieren und nutzbar machen“.

Anlass für das Online-Training ist das in der Industrie weitverbreitete Phänomen, dass Simulation, CAM-Prozesse oder additive Fertigung oft bereits am CAD-Import scheitern. Qualitativ schlechte und sehr umfangreiche CAD-Geometrien zählen dabei zu den häufigsten Ursachen für Verzögerungen und Beeinträchtigungen. Importierte Modelle enthalten hierbei Lücken, Selbstüberschneidungen oder degenerierte Flächen, die nachgelagerte Prozesse blockieren.

Geometrien zuverlässig reparieren

CT-Experte Van Phuc Tran zeigt im Webinar, wie fehlerhafte CAD-Daten automatisiert analysiert, repariert sowie stabil und skalierbar für weitere Engineering-Schritte aufbereitet werden. Praxisnahe Beispiele machen deutlich, wie sich zeitintensive manuelle Nacharbeit drastisch reduzieren und die Datenqualität systematisch absichern lassen. Die Folge sind zuverlässige Prozesse sowie Zeit- und Kostenersparnis.

Das deutschsprachige Webinar findet am 3. Februar 2026 um 10.00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach Anmeldung unter dem Webinar-Link erhalten die Teilnehmer den Zugangslink.

Weitere Events von CoreTechnologie sind abrufbar unter https://coretechnologie.com/de/news-de-neuesten-information/events-de/.