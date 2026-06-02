Kyocera betraut Jörn Lüthje mit Führung des Finanzbereichs

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, ernennt Jörn Lüthje zum neuen Group Director Finance, BI & General Administration bei Kyocera Document Solutions Deutschland. Lüthje übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Position als Senior Vice President Finance bei TA Triumph-Adler, einem Unternehmen der Kyocera-Gruppe.

In seiner neuen Position verantwortet Lüthje ab sofort die Bereiche Finance, Business Intelligence und General Administration bei Kyocera Document Solutions in Deutschland und Österreich sowie bei den Tochterunternehmen ALOS und AKI. Bei TA Triumph-Adler leitet er seit Juni 2025 den Finanzbereich einschließlich Accounting & Controlling, Tax & Treasury sowie Debt Collection. Darüber hinaus gehören Contract Management, Legal, IT und die TA Leasing zu seinem Verantwortungsbereich.

Erfahrung in Transformation und Finanzmanagement

In seiner erweiterten Rolle soll Jörn Lüthje die gemeinsame Führung innerhalb der deutschen Kyocera-Gruppe weiter stärken und den strategischen Kurs der Marken Kyocera, TA Triumph-Adler, UTAX, ALOS und AKI mitgestalten. Er blickt positiv auf seine neue Aufgabe: „Die enge Zusammenarbeit auf Führungsebene bietet große Chancen, interne Abläufe weiterzuentwickeln und gemeinsame Stärken gezielt auszubauen“, sagt Lüthje. „Ich freue mich darauf, diesen Weg künftig auch bei Kyocera Document Solutions aktiv mitzugestalten.“

Jörn Lüthje

Vor seiner Zeit bei TA Triumph-Adler war Lüthje unter anderem als CFO und kaufmännischer Geschäftsführer bei Gesellschaften der JENOPTIK-Gruppe sowie im Private-Equity-Umfeld tätig. Dort sammelte er umfassende Erfahrung in der Transformation von Finanzorganisationen, der Systemharmonisierung und der strategischen Weiterentwicklung kaufmännischer Strukturen.

Gemeinsame Führung innerhalb der Kyocera-Gruppe

Jörn Lüthje berichtet in seiner neuen Position bei Kyocera sowie weiterhin bei TA Triumph-Adler an Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland und Geschäftsführer von TA Triumph-Adler. „Jörn Lüthje ist ein erfahrener Finanzmanager, der strategische Transformation und operative Exzellenz erfolgreich verbindet und die Strukturen der Kyocera-Gruppe bereits sehr gut kennt“, erklärt Nick. „Seine Erfahrung wird entscheidend dazu beitragen, die Führung der Kyocera-Unternehmen in Deutschland noch enger zu verzahnen und unsere Weiterentwicklung nachhaltig voranzutreiben.“

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