Kyocera bietet 10 Jahre Garantie

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, bietet für das A4-Drucksystem Kyocera ECOSYS PA4500x ab sofort zehn Jahre Garantie auf die LongLife Units. Damit unterstreicht der Hersteller den Anspruch, Druck- und Multifunktionssysteme als auf Langlebigkeit ausgelegte Arbeitsmittel zu konzipieren.

Die erweiterte Teilegarantie gilt für die besonders stark beanspruchten Systemkomponenten Trommeleinheit, Entwicklereinheit und Laderoller. Die lange Haltbarkeit wird durch die ECOSYS-Produktdesignphilosophie ermöglicht, die konsequent auf besonders langlebige Bauteile setzt, die anders als bei herkömmlichen Laserdruckern im Gerät verbleiben und nicht bei jedem Tonerwechsel ersetzt werden müssen. Das reduziert Materialverbrauch, Serviceaufwand und ungeplante Ausfallzeiten deutlich. Kunden profitieren von hoher Betriebssicherheit und planbaren Kosten.

Langfristige Zuverlässigkeit statt kurzer Austauschzyklen

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der zehnjährigen Teilegarantie ist die Online-Registrierung des Geräts innerhalb von sechs Monaten nach Kauf sowie die Nutzung des neuen Kyocera-Toners TK-3420, der eine erhöhte Reichweite von bis zu 14.500 Seiten bietet. Der Toner ist speziell auf das System abgestimmt und unterstützt die Langlebigkeit der zentralen Komponenten. Das Zusammenspiel aus langlebiger Hardware und Originaltoner sorgt für gleichbleibend hohe Druckqualität, minimalen Verschleiß und dauerhaft niedrige Betriebskosten.

Das Drucksystem Kyocera ECOSYS PA4500x ist vor allem für Unternehmen und Behörden mit hohem Druckvolumen und erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit geeignet. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 45 Seiten pro Minute und umfassenden Sicherheitsfunktionen ist es für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Büroumgebungen ausgelegt.

COSYS als Grundlage für langfristige Wirtschaftlichkeit

„Mit zehn Jahren Garantie auf unsere LongLife Units setzen wir ein Zeichen im Laserdruckermarkt“, erklärt Jana Eikermann, Product Managerin bei Kyocera Document Solutions. „Dieser Schritt ist die logische Konsequenz unserer ECOSYS-Produktdesignphilosophie, die wir seit mehr als 30 Jahren kontinuierlich weiterentwickeln. Unsere Systeme sind von Anfang an auf langfristige Nutzung ausgelegt. Besonders langlebige Komponenten bleiben im Gerät, nur der Toner wird regelmäßig gewechselt. Das senkt Materialverbrauch, Wartungsaufwand und Energieeinsatz – und gibt unseren Kunden die Sicherheit, auf eine Lösung zu setzen, die über viele Jahre zuverlässig arbeitet.“

Die Garantie gilt ausschließlich für von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebene Geräte. Weitere Informationen und die Garantiebedingungen sind online verfügbar.

www.kyoceradocumentsolutions.de