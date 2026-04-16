Kyocera bringt neue High-Speed-A3-Systeme für hohe Druckvolumen auf den Markt

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, stellt sieben neue Modelle rund um die Systeme Kyocera TASKalfa MZ9500ci und Kyocera TASKalfa MZ10500i vor. Diese neue Generation von A3-Multifunktionsdruckern ist für hohe Druckvolumen in Büroumgebungen und Druckereibetrieben sowie bei Druckdienstleistern ausgelegt. Sie verbinden hohe Druckgeschwindigkeit, stabile Bildqualität, moderne Sicherheitsfunktionen und KI-gestützte Funktionen.

Zu den neuen Modellen gehören die drei Farb-Multifunktionssysteme TASKalfa MZ9500ci, TASKalfa MZ8500ci und TASKalfa MZ7500ci sowie die vier Schwarzweiß-Multifunktionssysteme TASKalfa MZ10500i, TASKalfa MZ9500i, TASKalfa MZ8500i und TASKalfa MZ7500i. Damit ergänzt Kyocera sein Angebot im High-Speed-A3-Segment für Anwender mit hohem Dokumentenaufkommen.

Hohe Druckgeschwindigkeit und stabile Bildqualität

Die neuen Modelle wurden speziell für Umgebungen mit hohem Dokumentenaufkommen entwickelt. Ein Dual-Toner-Konzept mit zwei Tonern je Farbe ermöglicht den Tonertausch während des laufenden Druckbetriebs und reduziert somit Ausfallzeiten.

Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 105 Seiten pro Minute und einer Auflösung von bis zu 2.400 x 2.400 dpi liefern die Systeme auch bei großen Druckaufträgen eine konstant hohe Bildqualität.Dadurch eignen sich die Systeme über den Büroalltag hinaus auch für die Produktion von Broschüren, Handouts oder Marketingmaterialien.

Verbesserte Scanleistung und Sicherheit

Auch im Bereich Dokumentenerfassung überzeugen die neuen Multifunktionsdrucker durch hohe Produktivität. Der integrierte Dokumentenscanner erreicht Scangeschwindigkeiten von bis zu 300 Bildern pro Minute per Dual-Scan und verarbeitet bis zu 500 Blatt pro Scanvorgang. Zudem werden durch den geraden Scanweg spezielle Medien wie Karton oder Ausweise unterstützt, wodurch sich unterschiedliche Dokumenttypen effizient digitalisieren lassen.

Die neuen TASKalfa-Systeme verfügen über alle notwendigen Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot und Laufzeitintegritätsprüfungen der Firmware sowie über erweiterte Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren. Diese Funktionen helfen Unternehmen dabei, sensible Informationen zu schützen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. In Kombination mit der AKI PrinTaurus Security Suite lassen sich durch diese Software zudem alle relevanten Sicherheitseinstellungen zentral steuern und über die gesamte Geräteflotte hinweg überwachen.

Künstliche Intelligenz unterstützt Dokumentenprozesse

Eine Reihe KI-basierter Features unterstützt Anwender bei ihrer täglichen Arbeit. So erkennt eine intelligente Bildanalyse beispielsweise fehlende Scanbereiche oder beschädigte Dokumente und verhindert damit eine fehlerhafte Digitalisierung.

Weitere KI-Funktionen erkennen vertrauliche Dokumente und können das Kopieren oder Scannen sensibler Inhalte verhindern. Die KI-gestützte Bildoptimierung verbessert zudem die Darstellung niedrig aufgelöster Bilder oder handschriftlicher Ergänzungen.

Cloudfähig und bereit für digitale Workflows

Die neuen A3-Systeme sind für die Integration mit cloudbasierten Lösungen optimiert und lassen sich nahtlos in digitale Dokumentenprozesse einbinden. Dokumente können direkt am System digitalisiert, klassifiziert und in Cloud-Speicher oder Dokumentenmanagement-Systeme übertragen werden. Damit eignen sich die Systeme auch als zentrale Plattform für die Digitalisierung dokumentenbasierter Geschäftsprozesse.

„Mit den neuen TASKalfa-Multifunktionssystemen stärkt Kyocera seine Position im High-Speed-A3-Markt“, so Mark Kreß, Produkt Manager bei Kyocera Document Solutions. „Die Kombination aus hoher Druckleistung, stabiler Bildqualität, leistungsfähiger Dokumentenerfassung, KI-Unterstützung und umfassender Sicherheit erschließt neue Einsatzfelder in Büroumgebungen, in Druckereien und bei Druckdienstleistern.“

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