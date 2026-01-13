Kyocera Cotopat überwindet Sprachbarrieren in Echtzeit

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, stellt mit Kyocera Cotopat eine innovative Lösung vor, die Barrieren in der Kommunikation abbaut. Durch Echtzeit-Transkription und -Übersetzung in mehr als 130 Sprachen ermöglicht Cotopat verständliche, inklusive und stressfreie Dialoge und unterstützt so kunden-, gast- und bürgerfreundliche Services in einer vielfältigen Gesellschaft.

Gesprochene Sprache wird von Kyocera Cotopat in Echtzeit erkannt, übersetzt und unmittelbar als Text auf einem transparenten Display angezeigt. So können sich Gesprächspartner unabhängig von Sprachkenntnissen oder Hörvermögen verständigen. Das System kombiniert hochwertige Hardwarekomponenten mit intelligenter Spracherkennungssoftware und ist bewusst intuitiv gestaltet, damit es ohne Schulungsaufwand etwa an Service- und Beratungstheken eingesetzt werden kann.

Cloud- und KI-Technologie für verständliche Gespräche

Kyocera Cotopat unterstützt mehr als 130 Sprachen in Echtzeit. Beide Gesprächspartner sprechen jeweils in ihrer Muttersprache, während der übersetzte Text für beide Seiten sofort sichtbar ist. Optional lassen sich erklärende Bilder oder Videos einblenden, um Inhalte zusätzlich visuell zu unterstützen. Die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur wird DSGVO-konform innerhalb der Europäischen Union betrieben und erfüllt hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit.

Auf Wunsch stellt das System die Gesprächsinhalte per QR-Code als Mitschrift oder KI-gestützte Zusammenfassung bereit, etwa zur späteren Nachbereitung oder Dokumentation. Das erleichtert nicht nur die Verständigung, sondern erhöht auch die Servicequalität und Transparenz.

Barrierefreie Kommunikation als Geschäftsfeld für den Fachhandel

Die Lösung erleichtert auch die Kommunikation mit Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, da gesprochene Inhalte zuverlässig als Text dargestellt werden. Der transparente Bildschirm ermöglicht dabei durchgehenden Blickkontakt, sodass Mimik, Gestik und persönliche Nähe erhalten bleiben.So entsteht ein natürliches Gesprächserlebnis, bei dem die Technik im Hintergrund bleibt.

„Kyocera Cotopat hilft wortwörtlich dabei, die Welt besser zu verstehen“, betont Petra Dilling, Produktmanagerin bei Kyocera Document Solutions. „Das eröffnet auch dem Fachhandel ein neues Geschäftsfeld, denn gesellschaftliche Integration, Inklusion und interkulturelle Kommunikation sind heute zentrale Anforderungen in vielen Bereichen, etwa in Ämtern, im Gesundheitswesen, in Bildungseinrichtungen oder überall dort, wo persönliche Gespräche entscheidend sind.“

Weitere Informationen gibt es unter Cotopat.de.