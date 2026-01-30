Kyocera: Dritte Produktionsstätte erhält Platin-Zertifizierung

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, hat beim Audit seiner Produktionsstätte in Hirakata, Osaka (Japan), die Platin-Zertifizierung der Responsible Business Alliance erhalten. Damit ist Hirakata bereits der dritte Produktionsstandort des Unternehmens, der mit der höchsten Bewertungsstufe ausgezeichnet wurde. Zuvor hatten die Kyocera-Werke in China und Vietnam diesen Status im Jahr 2025 erreicht.

Die Produktionsstätte im japanischen Hirakata erzielte beim Audit diemaximal mögliche Punktzahl. Am Standort fertigt Kyocera Druck- und Multifunktionssysteme sowie Zubehör für den weltweiten Vertrieb. Darüber hinaus dient er als Logistikzentrum für den japanischen Markt.

Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die Responsible Business Alliance (RBA) ist ein internationaler Unternehmensverband, der sich für sichere Arbeitsbedingungen, den Schutz von Arbeitnehmerrechten sowie hohe Umwelt- und Ethikstandards in der gesamten Lieferkette der Elektronikindustrie einsetzt. Das validierte Audit-Programm des Verbands bewertet die Einhaltung hoher Standards in den Bereichen Arbeit, Umwelt, Ethik, Gesundheit und Sicherheit sowie die Umsetzung von Managementsystemen. Die Grundlage dafür bilden der RBA-Verhaltenskodex und die geltenden gesetzlichen Anforderungen. Kyocera ist seit 2021 Mitglied der Responsible Business Alliance und engagiert sich aktiv in deren Initiativen.

„Seit der Gründung folgt Kyocera konsequent seiner Unternehmensphilosophie und dem Leitsatz ‚Respect the Divine and Love People‘“, erklärt Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland. „Dass mittlerweile drei unserer Produktionsstätten die Platin-Zertifizierung der Responsible Business Alliance erhalten haben, belegt, dass diese Werte weltweit im Unternehmen verankert sind und gelebt werden. Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, soziale Verantwortung, sichere Arbeitsbedingungen und umweltschonende Produktionsprozesse dauerhaft miteinander zu verbinden. Darauf sind wir sehr stolz.“

