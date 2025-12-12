Kyocera erreicht Top-Platzierungen im Laserdrucker-Vergleichstest der Stiftung Warentest

Im aktuellen Laserdrucker-Vergleichstest der Stiftung Warentest (test 10/25) wurde das Farbmultifunktionssystem Kyocera ECOSYS MA2101cwfx zum besten Gerät seiner Kategorie gekürt. Mit dem Qualitätsurteil „Gut“ (2,4) setzt es sich klar gegen die getesteten Wettbewerbsmodelle durch – und erreicht damit die Top-Platzierung im Segment der Farb-Multifunktionssysteme.

Auch der Farbdrucker Kyocera ECOSYS PA2600cwx und der Schwarzweißdrucker ECOSYS PA4000wx wurden jeweils Spitzenreiter in ihrer Kategorie und mit „Gut“ (2,1) bewertet. Das Farbdrucksystem ECOSYS PA2101cwx konnte die Tester ebenfalls überzeugen und erhielt die Bewertung „Gut“ (2,3). Zudem erhielt der kompakte Farblaserdrucker die Auszeichnung „Preistipp“.

Die Stiftung Warentest lobt insbesondere die sehr gute Farbdruckqualität, die herausragende Textdarstellung und die hohe Layoutqualität der getesteten Druck- und Multifunktionssysteme von Kyocera Document Solutions. Das Fazit der Tester: „Wer einen Farblaserdrucker mit optimaler Druckqualität sucht, kommt um Kyocera kaum herum.“ (test 10/25)

www.kyoceradocumentsolutions.de