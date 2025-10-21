Kyocera: Marcus Daiss wird neuer Group Director Finance, BI & General Administration

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, hat Marcus Daiss zum neuen Group Director Finance, BI & General Administration ernannt. Der erfahrene Finanz- und Verwaltungsexperte verfügt über umfangreiche Expertise und blickt auf mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung zurück.

In seiner neuen Position verantwortet Daiss seit dem 1. Oktober 2025 den Unternehmensbereich Finance, BI & General Administration und gestaltet die strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe im deutschen und österreichischen Markt mit. Er folgt in dieser Position auf Christian Thieme, der Kyocera auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Finanzprofi mit umfangreicher Erfahrung

Der 54-Jährige war zuletzt als Director Finance, Administration, HR & IT bei der KYB Europe GmbH tätig, einem führenden Hersteller von Stoßdämpfern und FederbeinenIn dieser Position war er 14 Jahre lang für die Finanzabteilungen, die Personalverwaltung sowie die IT verantwortlich. Der Fokus seiner Arbeit lag dort auf der Vereinheitlichung von Prozessen innerhalb des Unternehmens und Digitalisierungsprojekten im Bereich Buchhaltung. Zuvor war er Director Finance & Administration an der Internationalen Schule Düsseldorf. Weitere Karrierestationen waren Magna Seating Germany, Mitsubishi Fuso Truck & Bus und Hugo Boss Japan.

Marcus Daiss

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Möglichkeit, meine Erfahrungen und Ideen bei Kyocera einzubringen“, sagt Marcus Daiss. „Mein Ziel ist es, die finanziellen und administrativen Prozesse weiter zu optimieren und innovative Ansätze zu entwickeln, die unsere Position in unserem dynamischen Marktumfeld stärken.“

Neue Impulse für nachhaltigen Erfolg

In seiner neuen Position berichtet Marcus Daiss an Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland. „Wir sind überzeugt, dass Marcus mit seiner Expertise, seinem Engagement und seinen frischen Ideen eine große Bereicherung für unser Unternehmen sein wird“, erklärt Nick. „Er wird die strategische Entwicklung und operative Effizienz in seinem Verantwortungsbereich nachhaltig fördern und so den Erfolg des Unternehmens langfristig sichern.“

