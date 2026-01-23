Kyocera: Neue AKI PrinTaurus Security Suite stärkt IT-Sicherheit

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, erweitert sein Portfolio um eine neue IT-Sicherheitslösung und setzt dabei auf die Entwicklungskompetenz des Kyocera-Tochterunternehmens AKI: Die AKI PrinTaurus Security Suite ermöglicht es Unternehmen und Behörden, ihre Druck- und Multifunktionssysteme zentral, automatisiert und auf höchstem Sicherheitsniveau zu verwalten. Die cloudbasierte Lösung richtet sich insbesondere an Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen, darunter Unternehmen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) und öffentliche Einrichtungen.

Die Digitalisierung rückt auch Drucksysteme stärker in den Fokus der Cybersicherheit.Als Teil der IT-Infrastruktur sind sie potenzielle Angriffsziele. Die AKI PrinTaurus Security Suite sorgt für die konsequente Durchsetzung definierter IT-Sicherheitsrichtlinien, indem sie die sicherheitsrelevanten Einstellungen aller Kyocera-Systeme im Netzwerk kontinuierlich überwacht. Abweichungen werden automatisch erkannt und korrigiert. Sämtliche Vorgänge werden revisionssicher protokolliert und sind über ein zentrales Dashboard jederzeit nachvollziehbar.

Höchstes Sicherheitsniveau – automatisiert und transparent

Im Einklang mit den Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), insbesondere dem IT-Grundschutz-Baustein SYS 4.1, ermöglicht die AKI PrinTaurus Security Suite eine regelbasierte, automatisierte Absicherung der gesamten Systemflotte. IT-Abteilungen definieren Sicherheitsrichtlinien einmalig und wenden diese zentral auf alle Systeme an. Regelmäßige Scans erfassen Konfigurationsabweichungen, Firmware-Stände sowie den Status von Gerätezertifikaten und stellen sicher, dass nur aktuelle und sichere Systeme betrieben werden. Korrekturen erfolgen vollautomatisch, sodass kein manueller Aufwand entsteht.

Ein integriertes NIS2-Compliance-Reporting dokumentiert den Sicherheitsstatus der Druckinfrastruktur übersichtlich und dient als belastbarer Nachweis gegenüber internen und externen Prüfinstanzen gemäß NIS2-Umsetzungsgesetz. Die Lösung wird als Cloud-Anwendung im Subscription-Lizenzmodell angeboten, wodurch sie ohne eigene Serverinfrastruktur betrieben werden kann.

IT-Teams entlasten und Compliance-Vorgaben einhalten

Die AKI PrinTaurus Security Suite ist eine Eigenentwicklung der AKI GmbH, einem Unternehmen der Kyocera-Gruppe, und wurde speziell für die Anforderungen des europäischen Marktes konzipiert. „Die Lösung entlastet IT-Teams im Alltag spürbar und stellt sicher, dass ihre definierten Sicherheitsrichtlinien jederzeit eingehalten werden“, betont Stephen Schienbein, Geschäftsführer der AKI GmbH. „Unternehmen und Behörden erhalten volle Transparenz über den Sicherheitsstatus ihrer Druckumgebung und können die Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zuverlässig nachweisen.“

Die Lösung ist ab sofort über die Fachhandelspartner von Kyocera verfügbar und lässt sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren. Eine On-Premise-Variante der AKI PrinTaurus Security Suite ist bereits in Entwicklung.

„Mit der AKI PrinTaurus Security Suite bieten wir eine praxisnahe Lösung zur Absicherung von Druckumgebungen– einfach zu implementieren, hochgradig automatisiert und vollständig transparent“, erklärt Mark Kreß, Produkt Manager bei Kyocera Document Solutions. „Sie reduziert Risiken, vereinfacht Compliance und verschafft IT-Teams mehr Kontrolle.“

