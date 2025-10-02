Kyocera stellt neue Cloud-Lösung für effizientes Dokumentenmanagement vor

Kyocera Document Solutions, ein führender Anbieter im Bereich Informations- und Dokumentenmanagement, stellt mit dem Kyocera Workflow Manager Cloud eine skalierbare, cloudbasierte Lösung für effizientes und sicheres digitales Dokumentenmanagement vor. Die auf Basis der hoch skalierbaren Technologieplattform yuuvis® Momentum entwickelte DMS-Lösung bietet Unternehmen eine einfache und flexible Möglichkeit, ihre Dokumentenprozesse nachhaltig zu beschleunigen.

Der Kyocera Workflow Manager Cloud ist speziell auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen zugeschnitten, die ihr Dokumentenmanagement ohne aufwändige IT-Implementierungen oder Schulungen digitalisieren möchten. Die praxiserprobten Workflows sind sofort einsatzbereit und können individuell an die Bedürfnisse verschiedener Abteilungen, wie beispielsweise Buchhaltung, Einkauf oder Verwaltung, angepasst werden. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Teams vom ersten Tag an produktiv mit der Lösung arbeiten.

Sicher, zentral und standortunabhängig

Mit der cloudbasierten Lösung greifen Nutzer überall und jederzeit über den Web-Browser auf ihre Dokumente zu. Die mandantenfähige Architektur trennt Abteilungen, Standorte und externe Partner klar voneinander und die rechtskonforme Archivierung erfolgt nach höchsten Sicherheitsstandards. Die Daten werden innerhalb der Europäischen Union gehostet, erfüllen die strengen Anforderungen der DSGVO und garantieren höchste Datensicherheit sowie transparente Nachvollziehbarkeit.

Die Lösung basiert auf der yuuvis® Momentum-Plattform von OPTIMAL SYSTEMS und bietet eine Vielzahl an Funktionen für effizientere Prozesse. Eine benutzerfreundliche Archiv- und Suchfunktion mit KI-gestützter Verschlagwortung und Volltextsuche ermöglicht die schnelle und einfache Wiederauffindbarkeit von Inhalten.

Invoice App für automatisierte Eingangsrechnungsprozesse

Die Invoice App erfasst Eingangsrechnungen automatisiert, sorgt für eine zuverlässige Prüfung und archiviert sie GoBD-konform. Mehrstufige Freigabeprozesse gewährleisten eine transparente Kontrolle der Arbeitsabläufe. Durch offene Schnittstellen kann der Kyocera Workflow Manager Cloud nahtlos in bestehende ERP-, CRM- und Buchhaltungssysteme integriert werden, um durchgängige Prozesse sicherzustellen.

„Unsere cloudbasierte DMS-Plattform ermöglicht eine schnelle Einführung ohne lokale Installationen“, betont Marcus Winkler, Business Development Manager bei Kyocera Document Solutions Deutschland. „Durch die skalierbare Cloud-Infrastruktur gewährleisten wir eine hohe Verfügbarkeit und zuverlässigen Zugriff. Die einfache Integration in bestehende Systeme sorgt dafür, dass unsere Kunden sofort von den Vorteilen profitieren können.“

www.kyoceradocumentsolutions.de