Lantek: CAD/CAM-Software fungiert als Gehirn und steuert robotergestützte Entnahme und Palettierung von Blechteilen

Lantek, Anbieter von Softwarelösungen für die Blechbearbeitung, hat seine Partnerschaft mit dem Maschinenhersteller TECOI bekanntgegeben. Gemeinsam haben sie ein neues, robotergestütztes Entlade- und Palettiersystem auf den Markt gebracht, um die Effizienz der Blechfertigung zu steigern.

Das System ist Teil des Projekts Sortec von TECOI und bedeutet einen enormen Fortschritt hinsichtlich der betrieblichen Effizienz und der vollständigen Automatisierung der Fertigung – vom Blech bis zur Palette. Es basiert auf der modularen CF-Architektur von TECOI für das Schneiden von Blechen mittlerer bis großer Formate und Dicken mit mehreren Laserschneidköpfen. Nach dem Schneiden transportiert ein servogesteuerter Kran mit beweglichen Magneten das geschnittene Material in einen Bereich, wo Robotersysteme mit adaptiver Greiftechnik die Teile gemäß den CAD/CAM-Anweisungen von Lantek automatisch aufnehmen und palettieren.

Die Software Lantek Expert steuert den Vorgang und organisiert die Werkstücke nach ihrer Geometrie und Ausrichtung, damit nur identische Teile mit übereinstimmenden Maßen und in gleicher Ausrichtung aufeinandergestapelt werden. Das gewährleistet Kontinuität in der Fertigung und vollständige Rückverfolgbarkeit in der gesamten nachgelagerten Logistik.

Schneidvorgang läuft während der Palettierung weiter

Die von Lantek und TECOI entwickelte Lösung palettiert gefertigte Teile, während der Schneidvorgang unterbrechungsfrei weiterläuft. Stillstand wird deutlich reduziert und die Gesamtproduktivität im Vergleich zu anderen Systemen gesteigert, bei denen Entnahme und Wegsortieren der Teile Produktionspausen erfordert. Der auf kooperierenden Robotern basierenden Architektur können problemlos zusätzliche Entnahmeeinheiten hinzugefügt werden, die synchron arbeiten und damit den Entlade- und Palettierungsprozess beschleunigen, ohne Präzision oder Rückverfolgbarkeit zu beeinträchtigen. Damit kann die Technologie flexibel angepasst werden – an Anlagen mit geringerer Fertigungsintensität einerseits und auch an groß dimensionierte Betriebe mit hohem Durchsatz andererseits.

„Wir verbinden Intelligenz“

Lantek sieht in dieser Art der Integration und Kooperation einen echten Fortschritt in der Entwicklung vernetzter, automatisierter Produktionsumgebungen und Fabriken, die den Wandel der Branche hin zu einer intelligenteren Fertigung begleitet. Francisco Pérez, Direktor des OEM-Kanals bei Lantek, sagt: „Entscheidend ist: Wir verbinden nicht nur Maschinen miteinander – wir verbinden Intelligenz. Durch die Zusammenarbeit mit TECOI kann unsere CAD/CAM-Software zur CNC-Programmierung als Gehirn des Prozesses fungieren und jedem Roboter jederzeit Anweisungen geben, was zu tun ist. Das zeigt deutlich, wie Digitalisierung die Leistung in der Werkstatt optimieren kann, ohne die Komplexität zu steigern.“

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Beitragsbild: Unterbrechungsfreie Blechfertigung: Die Software Lantek Expert steuert Greifarme im Palettier-System Robotec von TECOI, die Werkstücke nach identischer Geometrie und Ausrichtung aufeinandergestapeln.