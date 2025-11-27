Lebkuchen-Bau-Wettbewerb: Abgabe und Abstimmung

Backen, Bauen, Jubilieren – Geburtstag trifft Baukunst

Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz feiert ihre 75-jähriges Bestehen – back mit!

In wenigen Wochen duften im Brückenturm Lebkuchenbauten von Kindern, Jugendlichen, Studierenden und Profis. Entstehen sollen Kunstwerke, welche das Jubiläum feiern – ob als fantasievolles Geburtstagshaus, als Miniatur aus 75 Einzelteilen oder in einem Architektur-Stil der letzten 75 Jahre. Vielleicht wird es auch ein brutalistisches Lebkuchenschloss oder ein Tiny-Haus aus dem Bauhaus? Alles ist möglich – Hauptsache, es hat im weitesten Sinne mit der Zahl 75 zu tun!

Ob alleine oder in der Gruppe: Macht mit! Das Abgeben der Backwerke in Mainz ist bis zum 5. Dezember 2025, zwischen 10 bis 18 Uhr im Brückenturm möglich. MEHR…>

Prämierung in Mainz am 11. Dezember 2025

Auch in diesem Jahr darf das Publikum wieder für sein schönstes Backwerk abstimmen. Die besten Backmeister verschiedenster Altersstufen und Kategorien – darunter auch das originellste „Making-of“-Video – werden allerdings schon vorher durch eine Expertenjury ermittelt. Gekürt wird immer – sofern eingereicht – das schönste Knusperhäuschen der ganz kleinen Baumeister bis 6 Jahre.

Wieder mit dabei: ZDF logo! Moderator Sherif Rizkallah!

Kulinarisch weihnachtliche Genüsse mit Punsch und Lebkuchen sowie Live-Musik von den Jazzpotatoes runden den Abend ab.

Das Gutenberg-Museum ist mit einer weihnachtlichen Mitmach-Station ebenfalls dabei.

Der Eintritt ist wie immer kostenfrei. MEHR…>

Beitragsbild: ©Jana Gregorczyk