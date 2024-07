LED-Displays von Samsung begeistern bei Eröffnung von Vacuum-Interrupter-Fertigung

Siemens Energy hat am 26. Juni seine Produktion für Vakuumschaltröhren in Berlin feierlich eröffnet. Bei dieser Gelegenheit erhielten Besucher*innen über hochauflösende LED-Installationen von Samsung Einblicke in die Fertigung. Dank einer anamorphen 3D-Display-Installation konnten sie den innovativen Vacuum Interrupter dabei aus nächster Nähe bestaunen.

Am Berliner Standort von Siemens Energy erwartet Besucher*innen im Eingangsbereich ein Display-Highlight: eine anamorphe LED-Installation. Dabei erzeugen zwei Samsung Displays an der Seite und ein weiteres Samsung Display am Boden einen visuellen 3D-Eindruck. Zusätzliche Licht- und Soundeffekte verstärken die räumliche Wirkung des dargestellten Vacuum Interrupters, der in Berlin gefertigt wird.

Erstmals zu sehen war die Installation am Mittwoch, den 26. Juni 2024. An diesem Tag wurde die erste Ausbaustufe der neuen Fabrikanlage feierlich eröffnet. Die Gäste erhielten zusätzlich über vier Bildschirme in der Galvanik-Produktionshalle, ein großflächiges Display an der Außenwand des Reinraums sowie ein LED-Banner detaillierte Einblicke in die Fertigung. Alle genannten Signage-Produkte stammen von Samsung.

Umgesetzt wurde das Projekt gemeinsam mit den Corporate IT Collaboration Services von Siemens Energy und dem langjährigen Samsung Partner Trison. Der Systemintegrator hat sich auf die Verwandlung physischer Räume in attraktive digitale Umgebungen spezialisiert. Trison, Europas größter Integrator, setzt dabei auf die LED-Lösungen von Samsung. Zu den installierten Produkten zählt die All-on-One LED der IAC-Reihe. Die Displays für den Innenbereich überzeugen mit einer beeindruckenden Bildqualität, lebensnahen Farben, geringem Rauschen und einem breiten Spektrum an Grau- und Schwarztönen. Dank Installationsplatten und vormontierter Module ist der Aufbau einfach und schnell. Die Indoor-Cabinets der IEA-Serie bieten Flexibilität und können auch in einem gekrümmten oder „L“-förmigen Design installiert werden, sodass sie sich vielfältig einsetzen lassen.

„Unsere hochauflösenden Displays geben Besucher*innen des Werks in Berlin einen realitätsnahen Einblick in eine der fortschrittlichsten Produktionen Deutschlands“, sagt Amit Chatterjee, Manager Pre-Sales Solutions bei Samsung Electronics GmbH. „Ähnlich wie Siemens Energy treibt auch uns die Frage an: Wie können wir unsere Technologien kontinuierlich verbessern und gleichzeitig deren Auswirkungen auf die Umwelt verringern? Bei der Entwicklung unserer LED-Lösungen haben wir deshalb nicht nur ein hervorragendes, leuchtstarkes Bild zum Ziel, sondern auch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Nutzungsdauer.“

www.samsung.com/de