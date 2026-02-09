Lenovo Yoga Tab: Premium-KI-Tablet für kurze Zeit zum Aktionspreis

Lenovo startet vom 11. bis 25. Februar 2026 eine attraktive Promotion für das Lenovo Yoga Tab. Das Premium-Tablet ist in diesem Zeitraum zu einem Aktionspreis von voraussichtlich 399 Euro (UVP 499 Euro) erhältlich – unter anderem bei MediaMarkt & Saturn, Amazon, Otto, expert, Euronics, Otto, Cyberport sowie auf Lenovo.com.

Das Yoga Tab richtet sich besonders an Kreative und Produktivnutzer, die unterwegs leistungsstarke Hardware für Content, Notizen und Entertainment suchen. Es kombiniert ein 11,1-Zoll- PureSight Pro Display mit 3,2K-Auflösung, 144 Hz Bildwiederholrate und bis zu 800 Nits Helligkeit mit Dolby Vision sowie einem 4-Lautsprecher-System mit Dolby Atmos. Für Performance sorgt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ergänzt durch bis zu 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Speicher und Wi-Fi 7. In Verbindung mit dem Lenovo Tab Pen Pro eignet sich das Tablet zudem für präzises Schreiben, Skizzieren und kreative Workflows.

Ein weiterer Fokus liegt auf KI-Funktionen direkt im System: Dank integrierter KI-Engine inklusive Hexagon-NPU bietet das Yoga Tab eine KI-Leistung von bis zu 20 TOPS und unterstützt systemweite KI-Eingaben in kompatiblen Apps und Textfeldern. So lassen sich Texte etwa zusammenfassen, umformulieren, erweitern oder kürzen sowie übersetzen, beispielsweise für Notizen, E-Mails oder Social Media Posts. Ergänzend kommen KI-Tools für den Alltag hinzu, etwa Live-Transkription und Übersetzung gesprochener Inhalte sowie KI-gestützte Bildfunktionen wie Smart Erase oder AI Super Resolution zur schnellen Optimierung von Fotos und Screenshots.

Die Angebote gelten ausschließlich vom 11. bis zum 25. Februar 2026 – nur solange der Vorrat reicht.

