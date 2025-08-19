LG stellt gram Pro-Geräte mit NVIDIA GeForce RTX 5050 vor

LG Electronics (LG) präsentiert zwei neue Versionen seiner 2025 LG gram Pro Notebooks. Die beiden Modelle 16Z90TR und 17Z90TR vereinen das charakteristische ultraleichte Design der gram Pro-Serie mit der leistungsstarken NVIDIA GeForce RTX™ 5050-Grafikkarte und innovativer Hybrid-KI-Technologie. Damit setzt die Serie neue Maßstäbe für leistungsstarke, ultraleichte Notebooks, die sich sowohl für produktive Aufgaben als auch für anspruchsvolle Gaming-Erlebnisse eignen.

Gaming-Leistung auf höchstem Niveau

Auf Basis der RTX™ 5050-Grafikkarte von NVIDIA mit Deep Learning Super Sampling (DLSS 4) der vierten Generation verbessert das LG gram Pro 2025 die Gaming-Leistung in gleich mehreren Kategorien. Dazu zählen optimierte „Frame-Generierung“, eine enorme Steigerung der Bildraten, eine intelligente Leistungsanpassung, die auf die jeweilige Systemauslastung reagiert, sowie der „Ultra-Performance-Modus“, mit dem Benutzer die Balance zwischen maximaler Leistung und visueller Qualität feinabstimmen können.

Hohe Mobilität: LG gram Pro-Reihe sehr leicht und leistungsstark

Dank fortschrittlicher Technologien können die neuen Notebooks anspruchsvolle AAA-Spiele wie das epische Abenteuer God of War: Ragnarök, das immersive Rollenspiel Cyberpunk 2077 und den intensiven Action-Shooter DOOM: The Dark Ages problemlos und ohne Einschränkungen bei höchster Performance darstellen. Dabei behält die LG gram Pro-Reihe auch im Jahr 2025 ihre außergewöhnliche Mobilität bei: Das 16-Zoll-Modell wiegt nur leichte 1,36 Kilogramm, während auch das 17-Zoll gram Pro mit lediglich 1,48 Kilogramm nur unmerklich mehr auf die Waage bringt. Damit sind beide Notebooks die jeweils leichtesten Geräte ihrer Klasse, die gleichzeitig über die Grafikleistung der GeForce RTX™ 5050-Plattform verfügen.

KI-Technologie für anspruchsvolles Arbeiten

Die neuen Modelle sind mit Hybrid-KI-Technologie ausgestattet, die je nach Bedarf einen nahtlosen Wechsel zwischen geräteinternen und cloudbasierten KI-Lösungen ermöglicht. Während die Funktion „gram chat On-Device“ Nutzer sicher und schnell direkt auf dem Gerät unterstützt, kann ergänzend „gram chat Cloud“ genutzt werden. Der KI-Dienst nutzt dabei das neueste GPT-4o-basierte LLM1 für anspruchsvolle Antworten auf komplexere oder kreative Anfragen. Weitere Funktionen wie „Time Travel” zum Abrufen früherer Arbeitsstände und „AI Search” zum schnellen Auffinden von eingebettetem Text in Dokumenten und Bildern steigern die Produktivität und den Komfort zusätzlich.

Beste Voraussetzungen für immersives Gaming

Ausgestattet mit Intel® Core™ Ultra H-Series Prozessoren (Arrow Lake) für schnelleres, KI-optimiertes Computing, eignen sich die Laptops ideal für immersives Gaming. Sie verfügen über WQXGA-Displays (2.560 x 1.600) mit 144 Hz Bildwiederholrate für ultraflüssige Bilder sowie ein 4 x 3 Watt Lautsprechersystem mit Dolby Atmos, das 1,8-mal2 tiefere Bässe für immersiven Sound liefert. Ein 90-Wh-Akku mit hoher Kapazität und das fortschrittliche Dual Cooling System sorgen für eine langanhaltende, stabile Leistung.

