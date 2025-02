Live-Patchen & Hands-On mit der optimierten Unique Serie

Das und vieles mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher von Digitus by Assmann auf der elektrotechnik 2025

Auf der elektrotechnik 2025, der Dortmunder Fachmesse für Elektrohandwerk und -industrie, stehen vom 12. bis 14. Februar Zukunftsthemen der Bereiche Gebäude-, Energie- und Industrietechnik im Mittelpunkt. Als wichtiger Player in diesem Gebiet darf die Assmann Electronic GmbH hier natürlich nicht fehlen: Am Stand 3.B28 in Halle 3 präsentiert das Unternehmen sein umfangreiches Datennetzwerktechnik-Portfolio der Eigenmarke Digitus. Codes für kostenfreie Eintrittskarten gibt es per E-Mail-Anfrage unter messe@assmann.com.

Digitus zeigt auf der elektrotechnik in diesem Jahr fokussiert spannende Produktneuheiten aus dem Sortiment der Netzwerk- und Serverschränke, Kupferanschlusstechnik und Glasfaseranschlusslösungen. Klares Messehighlight ist ein bestückter 19-Zoll Netzwerkschrank der optimierten Unique-Serie. Diese bietet Flexibilität für jede Projektgröße sowie Sicherheit für IT-Komponenten – und das alles „Assembled in Germany“.

Besucherinnen und Besucher des Digitus by Assmann-Messestands dürfen sich darüber hinaus auf viele, weitere anschauliche Exponate freuen. Darunter Stelen mit Glasfaser- und Kupferlösungen oder: zu einem Tisch umfunktionierte Kabeltrommeln, an dem Interessierte gemeinsam mit dem Assmann-Team Digitus Keystone-Module sowie Feldstecker montieren und sich so „hands-on“ davon überzeugen können, wie schnell und unkompliziert das Patchen funktioniert.

Entspannter Messeausklang am Stand

Der Datennetzwerk-Spezialist bietet seinen Besuchern zudem an allen drei Messetagen einen entspannten Tagesabschluss in Form eines gemeinsamen Get-Togethers – die perfekte Gelegenheit zum Networken in lockerer Atmosphäre.

www.assmann.com