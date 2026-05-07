Live-Webinar: Effizientes Arbeiten mit KIAVA

KIAVA ist eine AVA-Software mit integrierter KI und verbindet Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Baukalkulation mit intelligenter Assistenz – vollständig integriert im Projekt. Integrierte KI unterstützt Anwender direkt in ihren Prozessen und erweitert ihre Handlungsspielräume. Die SIDOUN International GmbH entwickelt seit 50 Jahren AVA- und Baukalkulationssoftware. KIAVA ist die Lösung, in der Flexibilität, Leistung und integrierte KI zu einer neuen Qualität der Projektarbeit zusammenfinden, so der Hersteller.

Das Umsteigen auf eine neue AVA-Software wird besonders dann interessant, wenn sich Arbeitsweisen, Projektlogik und digitale Möglichkeiten sinnvoll miteinander verbinden lassen. Genau hier will das Webinar „Migration leicht gemacht – Von Ihrer aktuellen Software zu SIDOUN KIAVA®“ ansetzen.

Interessenten können sich hier anmelden für das kostenlose Webinar am 20. Mai um 11 Uhr über Teams.

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Beitragsbild: Sidoun International GmbH