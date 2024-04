Lizenz-Dongles: Software auch im Home Office rechtskonform nutzen

Dongleserver bietet Vorteile: On Premises, in der Cloud und Remote

Die wachsende Komplexität in der Verwaltung von Softwarelizenzen stellt Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Laut einer Studie von Flexera, einem führenden Anbieter von IT-Management-Lösungen, berichten 93 Prozent der Unternehmen von Schwierigkeiten bei der Verwaltung ihrer Softwarelizenzen. Eine erprobte, robuste und sichere Lösung sind Lizenz-Dongles. Sie bieten auch die notwendige Flexibilität, wie sie bei Home Offices gefordert ist. Die Implementierung von Dongleservern für die sichere und zentrale Verwaltung ist daher eine strategische Maßnahme im Sinne eines umfassenden und effizienten Lizenzmanagements.

Felix Heitländer, Senior Customer Support Engineer bei SEH Computertechnik GmbH, kommentiert:

„Der ‘2022 State of ITAM Report’ von Flexera hebt hervor, dass die Schwierigkeiten aus einer Reihe von Faktoren resultieren. Dazu gehören die Vielfalt der Lizenzmodelle, die Notwendigkeit, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die Komplexität, die mit der Verwaltung von Softwarelizenzen in virtuellen und Cloud-Umgebungen einhergeht. Die Studie unterstreicht, wie entscheidend es für Unternehmen ist, effektive Lösungen für die Lizenzverwaltung zu finden, um Compliance-Risiken zu minimieren und den administrativen Aufwand zu reduzieren. Für den Report wurden weltweit 500 Unternehmen befragt.

Die Technologielandschaft verändert sich ständig, und mit ihr die Art und Weise, wie Unternehmen ihre digitalen Ressourcen verwalten und schützen. Eine der Konstanten in dieser sich schnell entwickelnden Welt ist die Nutzung von Dongles um die Sicherheit und Effizienz bei der Lizenzverwaltung zu erhöhen.



Trotz der zunehmenden Beliebtheit von Home Office bieten Dongleserver weiterhin erhebliche Vorteile bei der zentralen Verwaltung von Lizenzen lokal installierter Software:

• Die zentrale Verwaltung von Dongles über die IT-Administration ist ein wesentlicher Pluspunkt. Sie kann Lizenzupdates (neue Dongles) zentral bereitstellen und verwalten, womit der administrative Aufwand erheblich reduziert wird. Dies erleichtert die Übersicht über die vorhandenen Lizenzen und ihre Nutzung und sorgt für eine effiziente Handhabung von Softwareaktualisierungen und Lizenzverlängerungen. Über Gruppenrichtlinien (GPO) und Skripte kann die automatisierte Lizenzverteilungen an dedizierte Teams stattfinden. Dongle-Pooling sorgt dafür, dass genau so viele Lizenzen genutzt werden können, wie verfügbar sind bzw. der nächste freie Dongle wird genutzt. Über VLAN und USB-Portkey-Absicherung können SaaS-Anbieter Dongle-Lizenzen über die Cloud bereitstellen. Dies kann insbesondere im Thin-Client-Umfeld interessant sein, wenn lokale USB-Ports aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.



• Einer der Hauptgründe für den Einsatz von Dongleservern ist die hohe Sicherheit, die sie bieten. Da der Dongle physisch in einem geschützten Server-Raum untergebracht ist, ist die Gefahr, dass eine Lizenz entwendet wird oder verloren geht, praktisch nicht vorhanden. Diese räumliche Trennung schützt vor physischen Diebstählen und minimiert das Risiko, dass kritische Lizenzinformationen in falsche Hände geraten.



• Darüber hinaus ist eine durch Software-Manipulationen am Endgerät induzierte Umgehung der Lizenz praktisch unmöglich, da die Lizenzinformationen auf den Dongles hardcoded sind und sicher im Serverraum verwahrt werden. Diese physische und digitale Absicherung sorgt dafür, dass der lizenzgemäße Einsatz von Software jederzeit sichergestellt ist. Für Unternehmen ist das von unschätzbarem Wert, denn damit erfüllen sie Compliance-Anforderungen und vermeiden rechtliche Schwierigkeiten.



• Ein weiterer wichtiger Vorteil von Dongleservern ist ihre Flexibilität und die Möglichkeit, sie in virtuellen und Remote-Umgebungen einzusetzen. Die moderne Arbeitswelt erfordert zunehmend die Nutzung von virtuellen Maschinen und Cloud-basierten Systemen. Dongleserver sind in der Lage, sich nahtlos in diese Szenarien zu integrieren. Das erlaubt es Unternehmen, ihre gewohnten Arbeitsabläufe, inklusive Home Office, beizubehalten, ohne auf die Sicherheit und Verwaltungsvorteile von Dongles verzichten zu müssen.

Dongles und Dongleserver sind also in Unternehmen aus mehreren Gründen noch immer State-of-the-Art: Sie bieten eine robuste Lösung für die Sicherheit und Verwaltung von Softwarelizenzen, sie unterstützen den Einsatz in virtuellen und remote Umgebungen, ermöglichen eine zentrale Verwaltung und tragen dazu bei, dass der lizenzgemäße Einsatz von Software jederzeit gewährleistet ist. Angesichts dieser Vorteile ist es klar, dass Dongleserver eine wichtige Rolle in der IT-Strategie vieler Unternehmen spielen und auch in Zukunft eine ideale Lösung für die Herausforderungen der Lizenzverwaltung sind.“

