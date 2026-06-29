Luna Rossa baut seine Partnerschaft mit Siemens im Bereich Digital Engineering für den 38. America’s Cup aus

Siemens hat aktuell bekannt gegeben, dass es die Partnerschaft mit Luna Rossa im Bereich Digital Engineering ausgebaut hat und damit seine Rolle als Technologiepartner stärkt, während das Team seine Regattayacht für den bevorstehenden 38..America’s Cup optimiert.



Da die Leistungsdichte im America’s Cup weiter zunimmt, stehen die Teams vor wachsenden Herausforderungen. Das betrifft unter anderem die Steuerung komplexer technischer Arbeitsabläufe, die Verknüpfung von Simulations- und Konstruktionsdaten sowie die schnellere Entscheidungsfindung in den Bereichen Aerodynamik, Struktur und Bordsysteme. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist ein integrierter digitaler Ansatz erforderlich, der verschiedene Disziplinen umfasst und schnelle Iterationen unter hohem Zeitdruck ermöglicht. Zu diesem Zweck hat Luna Rossa den Einsatz des Siemens Xcelerator-Portfolios an Industriesoftware ausgeweitet.

„Der Hochleistungssegelsport steht vor den gleichen Herausforderungen, denen sich auch führende Produkthersteller gegenübersehen“, sagte Franco Megali, Vice President und CEO für Italien, Israel und Griechenland bei Siemens Digital Industries Software. „Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Luna Rossa bündelt Siemens fortschrittliche digitale Engineering-Technologien, um Innovationen unter einigen der anspruchsvollsten Performance-Bedingungen weltweit zu ermöglichen.“



Optimierung wichtiger technischer Arbeitsabläufe durch integriertes digitales Engineering

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit unterstützt Siemens Luna Rossa durch die Vernetzung von Simulation, Systems Engineering, Strukturoptimierung, Produktentwicklung und Rückverfolgbarkeit in einer integrierten digitalen Engineering-Umgebung.



Yachtdesign, Datenmanagement und Rückverfolgbarkeit: Ein einheitlicher Ansatz für digitales Design und Datenmanagement trägt dazu bei, Ingenieurteams und Arbeitsabläufe miteinander zu vernetzen. Siemens Designcenter™ dient als strategische CAD-Plattform für das Produktdesign. Die Lösung ermöglicht in Verbindung mit Polarion™ für das Application Lifecycle Management (ALM) die Entwicklung komplexer Komponenten und Baugruppen. Polarion unterstützt Anforderungs-, Test- und Rückverfolgbarkeitsmanagement und hilft dabei, die technischen Vorgaben mit den Validierungsmaßnahmen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg zu verknüpfen.



Fortschrittliche Simulation und Leistungsanalyse: Um das Verhalten von Yachten unter komplexen Betriebsbedingungen besser zu verstehen, nutzt das Team fortschrittliche Methoden der numerischen Strömungsmechanik sowie der Strömungs-Struktur-Wechselwirkung. Die Software Simcenter™ STAR-CCM+™ wird zur Unterstützung aerodynamischer und hydrodynamischer Simulationen eingesetzt. Sie hilft den Ingenieuren, die Produktperformance virtuell zu bewerten und Design-Trade-offs bereits in einer frühen Entwicklungsphase zu beurteilen. Die Digital-Twin-Technologie von Siemens sowie die Modellierung mit reduzierter Ordnung (Reduced-Order Modeling, ROM) ermöglichen zudem eine effiziente Performance-Analyse bei gleichzeitiger Bewältigung der Rechenanforderungen.



System- und mechatronische Modellierung: Das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen den Bordsystemen ist entscheidend für die Gesamtperformance der Yacht. Mithilfe von Simcenter™ Amesim™ führt das Team Modellierungen auf Systemebene sowie mechatronische Modellierungen durch, um das Systemverhalten bereits in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses zu analysieren und zu optimieren. Dies trägt dazu bei, fundierte Designentscheidungen noch vor der Validierung anhand physikalischer Tests zu treffen.



Strukturmodellierung und -optimierung: Leichte Hochleistungs-Verbundstrukturen spielen im Regattasegeln eine Schlüsselrolle. Die Technologien von Siemens für Strukturmodellierung und -optimierung, darunter Simcenter™ 3D, Simcenter™ Optistruct™ und Simcenter™ Hyperstudy™, unterstützen das Composite Design, die Strukturoptimierung sowie multidisziplinäre Designstudien. Damit ermöglichen sie es Ingenieuren, verschiedene Designoptionen zu analysieren.



Insgesamt hilft diese integrierte digitale Engineering-Umgebung Luna Rossa dabei, Designoptionen früher zu prüfen, Simulations- und Konstruktionsdaten effektiver miteinander zu verknüpfen und fundierte Entscheidungen zu treffen, während die Vorbereitungen für die bevorstehende 38. America’s-Cup-Saison weiterlaufen.



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