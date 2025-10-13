MagiCAD Cloud Rebranding vereint Planer und Hersteller unter einem Dach

Die MagiCAD Group stärkt ihr Bekenntnis zur Zusammenarbeit, indem alle bisherigen Manufacturer Services unter der Marke MagiCAD Cloud gebündelt werden.

Die MagiCAD Group kündigt ein umfassendes Rebranding ihres digitalen Ökosystems für TGA-Fachleute (Technische Gebäudeausrüstung) an: MagiCAD Cloud umfasst nun vollständig alle Services für Hersteller, während die Software für Planer weiterhin unter der Marke MagiCAD geführt wird.

Die Veränderung spiegelt die langfristige Mission der MagiCAD Group wider: alle Akteure der Gebäudetechnik enger zusammenzubringen, um bessere Planung, intelligentere Produktauswahl und effektivere Zusammenarbeit in der Bauindustrie zu ermöglichen.

Im Zentrum der weiterentwickelten MagiCAD Cloud steht eine klare Idee: Wo TGA-Planung auf Herstellerkompetenz trifft.

Die MagiCAD Cloud hat sich von der führenden BIM-Objektbibliothek für die TGA-Planung zu einem vollständigen BIM-Lösungsanbieter für TGA-Spezialisten entwickelt.

Ein gemeinsamer Raum für smartere TGA-Planung

Für Planer bietet die MagiCAD Cloud weiterhin einfachen Zugriff auf hochwertige, von Herstellern geprüfte BIM-Objekte – geht nun aber deutlich darüber hinaus.

Die Plattform vereint Produktkonfiguratoren für komplexe Systeme und direkte Feedbackkanäle auf einer zentralen Oberfläche. Sie unterstützt fundierte Entscheidungen, reduziert Fehler und verbessert Workflows. Planer können fehlende Produkte anfragen und über intelligente Selection-Tools die benötigten BIM-Objekte einfach finden und konfigurieren.

Hersteller-Services sind jetzt Teil der MagiCAD Cloud

Die größte Veränderung betrifft die Herstellerseite. Alle bisher als Manufacturer Services bekannten BIM-Lösungen sind nun unter MagiCAD Cloud für Hersteller gebündelt.

Das bedeutet: BIM-Objekterstellung & -Verwaltung, BIM-Daten Bereitstellung & Marketing, BIM Produktkonfiguratoren, Configure-Price-Quote Lösungen, Plugins für Softwareintegration, Sichtbarkeit und Premium Analytics sind nun klar als Teil der MagiCAD Cloud positioniert.

MagiCAD Cloud für Hersteller verwandelt Produktdaten in echten Projekterfolg. Sie ermöglicht es Herstellern:

· Get integrated – Produkte durch direkte Integration in den Planungsworkflow Teil realer TGA-Projekte machen.

· Get specified – mit präzisen, leicht nutzbaren Konfiguratoren Planer bei der Produktauswahl unterstützen.

· Get connected – Auswahl-Tools und CPQ-Systeme über dedizierte Plugins direkt in die Planungssoftware der Planer integrieren.

· Gain insights – mit Premium Analytics sehen, wie und wo Produkte genutzt werden, und diese Daten in strategisches Wissen verwandeln.

· Support sustainable design – geprüfte Produkte mit Umweltdaten bereitstellen, die Planern helfen, energieeffiziente und nachhaltige Gebäude zu entwerfen.

Mit der MagiCAD Cloud gewinnen Hersteller nicht nur Sichtbarkeit – sie werden aktive Teilnehmer im Planungsprozess und arbeiten direkt mit TGA-Planern zusammen, die unsere Umwelt gestalten.

Wieso ist ein Rebranding nötig?

Die Bauindustrie steht vor wachsenden Anforderungen: Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Qualität müssen gleichzeitig gewährleistet werden. Um diese Herausforderungen zu meistern, braucht es eine engere Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die planen, und denjenigen, die liefern.

Mit der Zusammenführung der Hersteller-Services unter MagiCAD Cloud schafft die MagiCAD Group eine Plattform, die die Zukunft der TGA-Planung widerspiegelt: vernetzt, kollaborativ und intelligent.

https://www.magicad.com/de