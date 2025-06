MagiCAD Group veröffentlicht MagiCAD 2026 für fortschrittliche TGA-Planung

Die MagiCAD Group hat MagiCAD 2026 für Revit veröffentlicht. Die neue Version bietet intelligente und effiziente Werkzeuge, die sich gezielt den realen Herausforderungen der TGA-Planung widmen.

MagiCAD 2026 für Revit ist ab sofort verfügbar. Die vollständig in Revit integrierte Lösung unterstützt TGA-Planer dabei, hochwertige Arbeit schneller und effizienter zu leisten. Die neueste Version der Planungssoftware konzentriert sich auf die Bereitstellung intelligenter und praxisnaher Funktionen für eine moderne TGA-Planung.

Zu den Highlights für Revit-Nutzer in MagiCAD 2026 zählen ein neues Werkzeug zur Anpassung von Geräteanschlüssen an Höhenänderungen, eine vereinfachte Erstellung und Bearbeitung von Stromlaufplänen sowie neue Funktionen zur Projektabwicklung und Klassifizierung. Darüber hinaus profitieren Teams, die cloudbasiert arbeiten, von einer verbesserten Datenkontrolle durch die Möglichkeit, MagiCAD-Datensätze in der Autodesk Construction Cloud zu teilen.

Weitere Informationen zu MagiCAD 2026 finden Sie unter:

www.magicad.com/magicad-2026/