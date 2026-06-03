MagiCAD Group veröffentlicht MagiCAD 2027

Die MagiCAD Group hat MagiCAD 2027 für Revit veröffentlicht. Die neueste Version der Software ermöglicht stärker vernetzte Workflows und bietet TGA-Planenden neue Werkzeuge für eine qualitativ hochwertige Planung.

MagiCAD 2027 für Revit ist sofort verfügbar. Als vollständig in Revit integrierte Lösung unterstützt MagiCAD TGA-Planer dabei, qualitativ hochwertige Ergebnisse schneller und effizienter zu erzielen.

MagiCAD 2027 und die Vorgängerversion führen zwei externe API-Erweiterungen ein. Die Dataset-API, die ursprünglich im MagiCAD 2026 Update Release 2 veröffentlicht wurde, und die IFC-Export-API in MagiCAD 2027 ermöglichen es Unternehmen, ihre eigenen Workflows für das Produktdatenmanagement und die IFC-Bereitstellung problemlos mit MagiCAD zu kombinieren.

Weitere Highlights in MagiCAD 2027 für Revit umfassen die einfache Einrichtung von Projekten mit Arbeitsteilung, eine neue Produktinstallationsmethode, die parameterbasierte Verknüpfung in Schematics sowie ein neues Werkzeug zur Bearbeitung von Kabeltrassen.

https://www.magicad.com/magicad-2027/