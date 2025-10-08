Mehr als 23.000 Teilnehmende auf der Smart Country Convention 2025

Die Smart Country Convention hat sich zum größten Event für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors in Europa entwickelt. Mehr als 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Veranstaltung in diesem Jahr besucht, das ist ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erstmals war das neu geschaffene Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Schirmherr der Veranstaltung und setzte mit Auftritten von Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger und seiner vier Staatssekretäre Dr. Markus Richter, Thomas Jarzombek, Philipp Amthor und Prof. Dr. Louise Hölscher zentrale politische Impulse.

Dr. Ralf Wintergerst, Bitkom-Präsident: „Die Rekordbeteiligung an der Smart Country Convention 2025 zeigt: Die Digitalisierung von Verwaltungen, von Städten, Gemeinden und Behörden hat sich auch in Deutschland zu einem Top-Thema entwickelt. Die Bundesregierung hat sich mit der Modernisierungsagenda ehrgeizige und wichtige Ziele gesetzt, die Smart Country Convention kann dabei helfen, der Umsetzung den notwendigen Schwung zu geben.“

Drei Messehallen für den digitalen Staat und öffentliche Dienste

Das Leitevent für den öffentlichen Sektor ist in diesem Jahr um eine dritte Messehalle gewachsen und bot insgesamt sieben Veranstaltungsbühnen mit mehr als 1.000 Live-Sessions, 800 Speakern und 100 Workshops. Im Mittelpunkt standen die Themen Verwaltungsdigitalisierung, Smart Cities und Smart Regions, Cybersicherheit, Mobilität, Digitale Teilhabe sowie KI- und Cloud-Technologien. Mit dabei waren darüber hinaus Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien, Andrea Nahles, Vorsitzende des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit, und Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung bei Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (BER). Zudem war eine Delegation der Digitalminister und -ministerinnen der Länder vor Ort.

Auf erstmals 20.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierten rund 500 Aussteller innovative Lösungen und neueste Technologien für Behörden und Kommunen. Die kuratierte Expo auf dem Berliner Messegelände verzeichnet ein Wachstum von rund 30 Prozent im Vergleich zu 2024.

Dr. Mario Tobias, CEO der Messe Berlin: „Die Smart Country Convention 2025 war ein voller Erfolg: Die große Beteiligung und das enorme Interesse sowohl aus dem öffentlichen Sektor als auch aus der Digitalwirtschaft haben erneut gezeigt, wie wichtig dieser Austausch für die Digitalisierung in Deutschland ist. Die vollen Messehallen, die spannenden Vorträge und die anregenden Gespräche zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft haben einmal mehr gezeigt, dass die SCCON der zentrale Treffpunkt für alle Akteurinnen und Akteure bleibt. Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen und die SCCON auch in Zukunft als Plattform für innovative Ideen und zukunftsweisende Lösungen zu gestalten.“

Auch die ersten Ergebnisse der Marktforschung zeigen: Die Fachbesucherinnen und Fachbesucher sind von der #SCCON25 begeistert und planen in hohem Maße, die Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder besuchen zu wollen. Mehr als 90 Prozent der bisher befragten Aussteller planen bereits jetzt eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr.

Verleihung des Smart City Index Award 2025

Auf der Smart Country Convention wurde zudem der Smart City Index Award 2025 verliehen. Der Bitkom gibt mit dem Smart City Index jährlich einen Überblick über die 83 deutschen Großstädte hinsichtlich ihres Digitalisierungsgrades. Im Rahmen der Smart Country Convention wurden die smartesten Städte Deutschlands ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte dabei München, dicht gefolgt von Hamburg und Stuttgart. Aufsteiger des Jahres ist Hannover auf Rang 7.

Verleihung des Smart Country Startup Award 2025

Die Auszeichnung für das innovativste Startup für den digitalen Staat ging in diesem Jahr an GovIntel aus Berlin. GovIntel bietet eine KI-gestützte Analyse öffentlicher Daten zur Vorhersage von Beschaffungen und konnte sich in einem Pitch-Wettbewerb gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde mit dem Smart Country Startup Award prämiert.

Smart Country Convention 2026 vom 13. bis 15. Oktober

Die Smart Country Convention findet im kommenden Jahr vom 13. bis 15. Oktober auf dem Berliner Messegelände statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.smartcountry.berlin.