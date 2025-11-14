mervisoft zusammen mit Partnern auf der BIM World

Am 26. und 27. November wir die nächste BIM World im ICM München stattfinden. Die Konferenz mit begleitender Ausstellung wird die verschiedenen Aspekte der Verwendung von BIM im Bauwesen thematisieren. Spannende Themen, wie autonome Baumaschinen, CO2-Reduzierung oder Kollaboration werden im Mittelpunkt stehen. Die mervisoft GmbH wird in diesem Jahr erneut einen Partnerstand auf der BIM World organisieren. Mit dabei ist das Partnerunternehmen TRIC GmbH, die mit der Version 9 des GA-Planungstools TRIC den defacto-Standard für die GA-Branche zeigen wird. CAD Deutschland wird die aktuelle Version BricsCAD BIM V26 präsentieren, in der zahlreiche neue Funktionen enthalten sind, die Anwender bei der Steigerung der Produktivität unterstützen.

Der mervisoft-Partnerstand (Standnummer 59) befindet sich im Foyer der BIM World. Weitere Infos, Möglichkeiten zur Terminvereinbarung mit den Spezialisten von mervisoft, TRIC und CAD Deutschland, sowie einen Code für kostenlose Tickets gibt es unter https://bimworld.mervisoft.de.

Im Zuge einer Partnerschaft mit 3Dconnexion wird mervisoft auf der BIM World eine Verlosung durchführen, bei der es neben einer BricsCAD V26 Pro Version eine SpaceMouse Wireless, eine CADMouse Pro Wireless und ein Keyboard Pro with Numpad von 3Dconnexion zu gewinnen gibt. Die Teilnahme ist nur vor Ort auf der BIM World möglich.

www.mervisoft-gmbh.de