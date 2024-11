mervisoft zusammen mit Partnern auf der BIM World

Die BIM World versteht sich als Trendsetter, wenn es um die Digitalisierung im Bauwesen geht. Die Veranstaltung, die als Networking-Plattform Vorträge, Workshops und eine umfangreiche Ausstellung kombiniert, findet in diesem Jahr am 26. und 27. November im ICM International Congress Center der Messe München statt. Für alle Fachleute der Branche bietet die Veranstaltung die optimale Gelegenheit, sich über die aktuellen Trends zu informieren.

Die mervisoft GmbH wird in diesem Jahr wieder als Aussteller auf der BIM World vertreten sein. Mit dabei sind zwei Partnerunternehmen: die Kempter GmbH und cbaCAD. Eines der Highlights auf dem Messestand wird die gerade erschienene Version 25 der .dwg-basierten CAD-Software BricsCAD BIM sein. Immer weitergehende KI-Funktionalitäten sorgen für eine zusätzliche Effizienzsteigerung bei der Erstellung von BIM-konformen Planungen. Die Software entlastet den Planer dabei von wiederholenden Tätigkeiten und eröffnet so die Möglichkeit, die kreative Arbeit weiter in den Vordergrund zu stellen.

Zahlreiche Angebote zum Thema BIM am Partnerstand

Am Stand auf der BIM World stehen die BIM-Spezialisten von mervisoft für alle Fragen rund um BricsCAD V25 zur Verfügung. Das Unternehmen ist seit 2019 Elite-Partner von Bricsys und seit 2022 offiziell Distributor in Deutschland. mervisoft bietet jedoch noch deutlich mehr: Das Portfolio wurde in den vergangenen Jahren stetig erweitert und umfasst neben Vertrieb und Support auch die Community-Plattform CAD Deutschland und den beliebten Podcast CAD-Talk. Mit Online- und Präsenz-Schulungen werden Nutzerinnen und Nutzer fit für die neuen Technologien gemacht, und eine spezielle Hotline hilft bei Fragen weiter.

Die cbaCAD GmbH bietet Lösungen für die automatisierte CAD-Planung von Gebäudehüllen in 2D und 3D, unter anderem auf der Basis von BricsCAD. Mit cbaCAD xD können Zeichner und Konstrukteure die immer häufiger geforderten 3D- und BIM-Modelle in der Angebots- sowie der Ausführungsplanung schnell und einfach erstellen. Durch die intensive Zusammenarbeit mit Anwendern und dem IFBS profitieren Bauherren, Planer und Monteure von zukunftsweisender Software.

Die Kempter GmbH stellt die aktuelle Version von BauCaD in den Varianten BauCaD Architektur, BauCaD BauIngenieur und BauCaD BauMeister vor. Das CAD-System für Architekten und Bauingenieure bietet ein umfangreiches Komplettpaket mit mächtigen Workflows und einem durchdachten System an Werkzeugen rund um die Planung von Gebäuden in 2D und 3D. Ob Entwurf oder Schalungsplanung – die einfache Handhabung und die Automatisierung, die nicht nur für Standardfälle ausgelegt ist, ermöglicht eine bedeutende Produktivitätssteigerung ohne Verlust von Qualität und Kontrolle. Neben hochmodernen BIM-Workflows können zudem aus jedem IFC-(BIM)-Modell 2D-Grundrisse und Schnitte generiert werden, die wiederum durch eine Vielzahl bautechnischer Befehle weiterbearbeitet und ausgewertet werden können.

Neben den beiden Mitaustellern wird auch ein Vertreter des Softwareentwicklungs-Dienstleisters AMC Bridge am Stand sein, um das Gespräch mit potenziellen Partnern aus der AEC-Branche zu suchen. AMC Bridge und mervisoft haben gerade eine strategische Partnerschaft in diesem Bereich bekanntgegeben. Besucher finden den mervisoft-Partnerstand (Standnummer 36) direkt im Foyer der BIM World. Weitere Infos, Möglichkeiten zur Terminvereinbarung mit den Spezialisten von mervisoft, cbaCAD und Kempter sowie einen Code für kostenlose Tickets gibt es unter https://bimworld.mervisoft.de.