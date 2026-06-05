Messe-Neuheit: Wie Fertigung und Digital Twins zusammenwachsen

Mit der neuen Software-Version 3D_Evolution 4.10 präsentiert der Software-Hersteller CoreTechnologie auf der Fachmesse Realize Live Americas 2026 in Detroit die Fertigung der Zukunft.

Der deutsch-französische Software-Hersteller CoreTechnologie stellt Anfang Juni 2026 auf der amerikanischen Fachmesse Realize Live Americas die aktuelle Software-Version 3D_Evolution vor. Mit dem neuen Tool werden semantische Fertigungsinformationen, sogenannte Product Manufacturing Information (PMI), direkt aus den nativen CAD-Daten gelesen und im Step-242-Format als einheitliche ISO-Datenbasis zur Verfügung gestellt.

Automatisierte PMI-Analyse

Das Fundament für intelligente Systeme wie zur automatischen Erzeugung von CAM-Programmen zur Bauteil-Fertigung bilden die formalen oder grafisch dargestellten Konstruktionsdaten in Form semantischer Informationen. Dabei analysiert die neue Version von 3D_Evolution, ob die inhaltliche Bedeutung und der Kontext maschinell verarbeitet werden können.

Ein großer Vorteil ist hierbei die Prozessdurchgängigkeit: Bereits in der Konstruktionsphase definiert der Konstrukteur die wesentlichen 3D-Master-Informationen wie Passbohrungen oder Oberflächengüten, die von den CAM-Systemen genutzt werden, um Werkzeugwechsel automatisch zu generieren. Ziel ist es, in Zukunft auf 2D-Daten verzichten zu können.

Optimierter Fertigungsprozess

Durch die automatische Übergabe an das CAM-System wird der Fertigungsprozess beschleunigt und redundante Eingaben und Anwenderfehler werden effektiv vermieden. Das ISO-Format Step 242 als Basis für Folgeprozesse schützt künftig den Wert der Daten, da alle Systeme auf ein einheitliches und gut dokumentiertes Format zurückgreifen.

Mit dem aktuellen Tool 3D_Evolution 4.10 kann der Konstrukteur vor der Konvertierung prüfen, ob alle PMI tatsächlich Semantik enthalten oder ob einzelne Produktionsdaten unvollständig definiert wurden.

So entsteht eine durchgängige Verbindung zwischen Konstruktion, Fertigung und Betrieb. Der digitale Zwilling kann sowohl das Produkt selbst abbilden als auch den Herstellungsprozess optimieren und überwachen.

Besonders im Umfeld intelligenter Fabriken und vernetzter Produktionssysteme wird die Konvertierungssoftware 3D_Evolution damit zu einem wichtigen Baustein datengetriebener Fertigungsstrategien. Damit schafft CT CoreTechnologie die zukunftsorientierte Grundlage für präzise digitale Zwillinge und die vernetzte Industrie.

Weitere Informationen zur Software 3D_Evolution sind abrufbar unter https://coretechnologie.com/de/produkte/3d-evolution/.