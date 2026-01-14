meviy bringt neue Produktlinie in Deutschland auf den Markt – Antwort auf steigenden Kostendruck in der europäischen Industrie

meviy, MISUMIs KI-gestützte Fertigungsplattform für die schnelle Konstruktion, Preisermittlung und Bestellung von 3D-Bauteilen, erweitert das eigene Angebot um eine neue Produktlinie, die speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten ist. Die Lösung International Economy wurde für mittlere Losgrößen (drei bis 100 Teile) entwickelt und ermöglicht Unternehmen in der Europäischen Union, ihre Fertigungskosten deutlich zu senken und das bei den für MISUMI gleichbleibend hohen Qualitäts- und Prüfstandards.

„In ganz Europa stehen Ingenieure und Beschaffungsteams unter ständigem Druck die Stückkosten zu senken, ohne dabei Kompromisse bei Design, Toleranzen oder Qualitätsstandards einzugehen“, erklärt Nobuyuki Yoshida, General Manager bei MISUMI. „Um diese Lücke zu schließen, hat meviy die Produktlinie “International Economy” eingeführt. Sie bietet einen klar definierten Fertigungsweg für mittelgroße Aufträge mit transparenter Preisgestaltung und Priorisierungslogik, wobei die bewährten Qualitätssicherungs- und Angebotsprozesse von meviy beibehalten werden. So können Teams innerhalb desselben digitalen Workflows fundierte Kostenentscheidungen treffen.“

Auf dem europäischen Markt werden diese Anforderungen zusätzlich verschärft durch fragmentierte Lieferketten, eine wachsende Komplexität der Beschaffungsprozesse und den Mangel an planbaren, skalierbaren Fertigungsmodellen für kleinere und mittlere Stückzahlen.

International Economy ist eine eigenständige, strategische Produktlinie innerhalb der meviy-Plattform. Sie basiert auf einem alternativen Modell für Auftragsabwicklung, Preisgestaltung und Fertigungsanalyse im Vergleich zum Standardangebot der Plattform. Die Lösung richtet sich gezielt an Unternehmen mit Projekten im niedrigen bis mittleren Stückzahlenbereich, bei denen Kostenplanbarkeit, konstante Qualität und stabile technische Parameter entscheidend sind – ohne den Aufwand komplexer Beschaffungsprozesse.

„Im DACH-Markt sind sowohl Ingenieure als auch Beschaffungsteams auf klare Strukturen angewiesen, um technische und kommerzielle Entscheidungen zu koordinieren“, betont Tobias Hammann, Business Development Team Leader bei MISUMI-meviy. „International Economy bietet diese Klarheit als eigenständige meviy-Produktlinie für mittelgroße Aufträge. Mit definierten Toleranzen, transparenter Angebotslogik und einem Fertigungsprozess, der eher auf Kosten als auf Dringlichkeit optimiert ist. Dies erleichtert die Koordination zwischen Ingenieur- und Einkaufsteams, selbst unter starkem Kostendruck.“

Durch die Nutzung internationaler Fertigungskapazitäten ermöglicht das neue meviy-Angebot Kosteneinsparungen von bis zu 20 Prozent gegenüber herkömmlichen Abwicklungsmodellen, ohne Abstriche bei Fertigungstoleranzen, technischen Spezifikationen oder den bei MISUMI etablierten Qualitätskontrollverfahren. Für Ingenieur- und Einkaufsteams in EU-Unternehmen bedeutet dies mehr Budgetflexibilität und fundierte Kostenentscheidungen bei gleichzeitig voller Transparenz über Qualität und Lieferzeiten.

Von der Konstruktion bis zur Fertigung in einer digitalen Umgebung

In der Europäischen Union arbeitet meviy kontinuierlich an der Optimierung eines integrierten Fertigungsmodells auf Basis von 3D-Daten, Automatisierung und künstlicher Intelligenz, um Prozesse berechenbarer zu machen. Die Plattform ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, direkt mit CAD-Modellen zu arbeiten – ohne 2D-Zeichnungen – und innerhalb von Sekunden Preise, Fertigbarkeitsbewertungen und Lieferzeiten zu erhalten.

Gestützt auf die jahrzehntelange Fertigungsexpertise von MISUMI unterstützen KI-Algorithmen die Anwender entlang des gesamten Entwicklungs- und Produktionsvorbereitungsprozesses: Sie identifizieren potenzielle Konstruktionsprobleme, fördern eine Design-for-Manufacturing-(DfM-)gerechte Auslegung und reduzieren das Risiko kostenintensiver Nachbearbeitungen.

Mit International Economy erweitert meviy seine Plattform um einen kostenflexibleren Ansatz, ohne die Standards zu kompromittieren, die europäische Ingenieurinnen und Ingenieure erwarten. Durch die Kombination digitaler Werkzeuge, eines integrierten Produktionsnetzwerks und konsistenter Qualitätsprozesse positioniert sich meviy zunehmend als verlässlicher Partner für Engineering- und Procurement-Teams – von der Konstruktion bis zum fertigen Bauteil.

Verfügbarkeit

Die Produktlinie International Economy ist ab sofort für Kunden in der gesamten Europäischen Union über die meviy-Plattform verfügbar.

https://meviy.misumi-ec.com/de-de/