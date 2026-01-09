meviy erweitert Serviceleistungen – neue Funktionen für effizientere Konstruktion, bessere Oberflächenqualität und vollständige Rückverfolgbarkeit

meviy, MISUMIs KI-gestützte 3D-Fertigungsplattform, erweitert ihr Serviceportfolio um drei neue Funktionen, die Konstruktions- und Fertigungsprozesse weiter beschleunigen. Mit der Einführung von Funktionen wie gleichzeitiges Hinzufügen mehrerer Maße und Toleranzen für gefräste Teile sowie automatischen Angeboten für die Passivierung von Edelstahl für CNC-Fräsen und -Drehen stärkt meviy seine Position als integrierte, qualitätsgesicherte und hochautomatisierte Fertigungslösung.

Einfache kundenspezifische Spezifikation mit gleichzeitigem Hinzufügen mehrerer Maße und Toleranzen für CNC-gefräste Teile

Konstrukteure, die mit komplexen Frästeilen arbeiten, standen bisher vor dem Problem, Maße und Toleranzen einzeln zu definieren. Dies war zeitaufwendig, anfällig für Fehler und führte bei Teilen mit zahlreichen Bohrungen oder Merkmalen häufig zu inkonsistenten Ergebnissen. Mit der neuen Funktion zum gleichzeitigen Hinzufügen mehrerer Maße und Toleranzen können nun mehrere Abmessungen gleichzeitig definiert werden. Dies reduziert Eingabezeiten erheblich, sorgt für einheitliche Genauigkeit über alle Merkmale hinweg und minimiert manuelle Fehlerquellen.

Die Funktion ist vollständig in den CAD-to-Quote-Workflow der Plattform eingebettet und eignet sich besonders für Bauteile mit wiederkehrenden Merkmalen sowie für Anwendungen in der Automatisierung, im Maschinenbau und innerhalb der Präzisionselektronik.

Verbesserung von Edelstahl durch Passivierung

meviy bietet jetzt auch die Passivierung von CNC-gefrästen und gedrehten Edelstahlteilen an, die über manuelle Angebote bestellt werden können und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich austenitischer Edelstahlteile. Diese Behandlung entfernt freies Eisen und andere Verunreinigungen und bildet eine dauerhafte Oxidschicht, die die Korrosionsbeständigkeit verbessert und eine hohe Oberflächenqualität gewährleistet.

Die Passivierung wurde insbesondere für Branchen eingeführt, die korrosionsresistente und saubere Bauteiloberflächen benötigen – darunter die maritime Industrie, die chemische Verfahrenstechnik, der Lebensmittel- und Medizinsektor sowie Reinraumanwendungen in der Halbleiterfertigung. Die Bearbeitung erfolgt vollständig innerhalb des qualitätsgesicherten MISUMI-Produktionssystems.

Mehr Individualisierung durch Lasergravur für CNC-gedrehte Teile

Mit der Ausweitung der Lasergravur auf CNC-Drehteile bietet meviy nun ein vollständiges Markierungsangebot über alle Fertigungsservices hinweg. Konstrukteure können Seriennummern, Chargencodes oder Montagehinweise direkt im Angebotsprozess konfigurieren.

Da Markierungen an Drehteilen traditionell häufig externe oder manuelle Nachbearbeitungsschritte erfordern, verkürzt die Integration in den digitalen Produktionsablauf den Gesamtprozess deutlich. Die laserbasierte Kennzeichnung ist dauerhaft, kontrastreich und beeinträchtigt die Maßhaltigkeit der Bauteile nicht. Sie eignet sich besonders für Branchen mit hohen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, wie Maschinenbau, Automobilindustrie oder Elektronikfertigung.

Digitaler, schneller, reproduzierbar – die Grundidee von meviy

Mit den drei neuen Funktionen stärkt meviy zudem die Grundidee seiner Plattform: Konstrukteuren einen durchgängig digitalen, schnell verfügbaren und verlässlich reproduzierbaren Fertigungsprozess bereitzustellen.

Die hohe Liefergeschwindigkeit gilt dabei weiterhin als wichtiges Unterscheidungsmerkmal – sie entsteht jedoch nicht isoliert, sondern durch die Kombination aus vollständig automatisierter Datenverarbeitung, konsistenter Qualitätskontrolle und der Einbettung in das integrierte Produktionsnetzwerk von MISUMI. Dieser Aufbau ermöglicht es, Bauteile in kurzer Zeit zu fertigen und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Präzision sicherzustellen. Für Ingenieure bedeutet dies, dass sie mit jeder neuen Funktion – von der automatisierten Toleranzangabe über verbesserte Edelstahloberflächen bis hin zu integrierten Gravuren – ein Werkzeug erhalten, das Konstruktions- und Fertigungsschritte miteinander verzahnt und Entwicklungszyklen spürbar verkürzt.

https://meviy.misumi-ec.com/de-de