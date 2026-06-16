meviy führt in Europa automatisierten Angebotsdienst für geschweißte Blechbaugruppen auf Basis von CAD-Modellen ein

meviy, MISUMIs KI-gestützte 3D-Fertigungsplattform, die eine schnelle Konstruktion, Angebotserstellung und Bestellung von 3D-Bauteilen ermöglicht, erweitert ihre Funktionen um die digitale Unterstützung für geschweißte Blechbaugruppen. Ingenieure können nun innerhalb weniger Minuten ein Angebot und eine Lieferzeitprognose erhalten sowie ein fertiges Bauteil bestellen – alles zusammengefasst innerhalb eines Dienstes, der auch Schneiden, Schweißen und die Oberflächenbearbeitung umfasst. Als erste Lösung dieser Art auf dem europäischen Markt ermöglicht meviy die automatische Angebotserstellung für komplette Schweißbaugruppen und nicht nur für einzelne Blechteile.

Der neue Blechschweißservice innerhalb der meviy-Plattform wurde für Unternehmen entwickelt, die Projekte realisieren, bei denen die schnelle Fertigung von maßgeschneiderten Elementen und kleinen Losgrößen erforderlich ist. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, ein 3D-CAD-Modell eines fertigen Bauteils hochzuladen, die Herstellbarkeit automatisch zu prüfen und umgehend ein Angebot zusammen mit einer voraussichtlichen Lieferzeit zu erhalten. Aufträge können den gesamten Fertigungsprozess abdecken – vom Schneiden und Schweißen bis zur Oberflächenveredelung –, ohne dass zusätzliche technische Unterlagen oder 2D-Zeichnungen erstellt oder mehrere Subunternehmer koordiniert werden müssen.

„Der globale Beschaffungsprozess für geschweißte Bauteile ist nach wie vor stark fragmentiert“, erklärt Małgorzata Kaliszewska, Marketing Managerin bei MISUMI, dem Eigentümer der meviy-Plattform. „Unternehmen lagern Schneiden, Schweißen, Zerspanen und Oberflächenveredelung oft separat aus, während die Einholung eines Angebots für ein Projekt die Kontaktaufnahme mit mehreren Lieferanten und tagelange Koordinierungsarbeiten erfordert. Das Problem tritt besonders deutlich bei Prototypen, Sonderanfertigungen und Kleinserien auf, wo der Zeitaufwand für die Erstellung von Angeboten und die Organisation des Prozesses oft in keinem Verhältnis zum Projektumfang steht. Im Gegensatz zu anderen digitalen Fertigungsplattformen muss bei meviy hier nun nicht mehr auf manuelle Angebotserstellung und die individuelle Bearbeitung von Anfragen zurückgegriffen werden.“

Digitale Fertigung ohne mehrere Lieferanten

meviy automatisiert diesen Prozess, indem die Geometrie einer gesamten Schweißbaugruppe direkt aus einem 3D-Modell analysiert wird. Der Service ermöglicht unter anderem die Bestellung von Gehäusen, Abdeckungen, Winkelkonstruktionen, Halterungen und mehrteiligen Blechbaugruppen. Das System identifiziert Verbindungen zwischen einzelnen Elementen, erstellt Angebote und ermöglicht die Bestellung eines fertigen Produkts innerhalb einer einzigen digitalen Umgebung. Benutzer können die erkannten Schweißstellen in einem 3D-Viewer überprüfen, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Der gesamte Prozess, von der Angebotserstellung über die Fertigung bis hin zur Endbearbeitung der Komponenten, wird in einem System, mit einer Bestellung und in einem Einkaufsprozess abgewickelt.

Die Lösung eignet sich besonders für Unternehmen, die Kleinserien und Projekte für die industrielle Automatisierung und den Sondermaschinenbau produzieren. „Dies sind äußerst wichtige Segmente des europäischen Fertigungsmarktes, in denen Unternehmen häufig gleichzeitig mit mehreren lokalen Partnern zusammenarbeiten, während die Koordination von Produktion und Logistik zusätzliche Kosten verursacht und die Vorlaufzeiten verlängert“, berichtet Nobuyuki Yoshida, General Manager bei MISUMI, dem Eigentümer der meviy-Plattform. „meviy adressiert dieses Arbeitsmodell, indem es nachfolgende Produktionsschritte in einer digitalen Umgebung integriert und den gesamten Prozess vorhersehbarer macht.“

Der Service für geschweißte Blechteile umfasst die Herstellung von Bauteilen aus Baustahl, Edelstahl und Aluminium, wobei verschiedene Optionen für Schweißverfahren und Oberflächenveredelung zur Verfügung stehen, darunter Pulverbeschichtung, Eloxierung und Schutzbeschichtungen. Die Plattform unterstützt sowohl einzelne Prototypen als auch kleine Produktionschargen. Alle Baugruppen werden in verschiedenen Produktionsphasen und vor dem Versand des fertigen Bauteils einer Sichtprüfung und Maßkontrolle unterzogen. Bei komplexeren Projekten können Nutzer zudem von einem individuellen Angebotsprozess profitieren, der vom meviy-Team unterstützt wird.

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https://de.misumi-ec.com/