Microsoft bringt mit Windows 11 KI auf jeden PC

Microsoft hat Updates für Windows 11 angekündigt, mit denen jeder Windows PC zu einem KI PC wird. Damit wird KI nahtlos in die Windows-Umgebung integriert, die viele Menschen bereits täglich nutzen. Mit Funktionen wie Copilot Voice, Copilot Vision und Copilot Actions ist Microsoft Copilot dabei künftig noch enger mit dem Windows Betriebssystem verbunden.

Die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick:

„Hey Copilot“ auf Windows 11 : Das neue opt-in Feature ermöglicht es, mit dem Aktivierungswort „Hey Copilot“ Unterhaltungen mit Copilot Voice ganz einfach per Sprachbefehl zu starten.

: Das neue opt-in Feature ermöglicht es, mit dem Aktivierungswort „Hey Copilot“ Unterhaltungen mit Copilot Voice ganz einfach per Sprachbefehl zu starten. Copilot Vision auf Windows ist ab sofort in allen Märkten erhältlich, in denen Copilot verfügbar ist.

ist ab sofort in allen Märkten erhältlich, in denen Copilot verfügbar ist. In Kürze für Windows Insiders : Die Funktion „Ask Copilot“ in der Taskleiste erlaubt direkten Zugriff auf KI-Unterstützung. Eine Vorschau von Copilot Actions für lokal gespeicherte Dateien in Copilot Labs ist demnächst auch für Windows Insiders verfügbar. Erweiterte Copilot-Integration über Connectors inklusive Anbindung an Windows-Einstellungen für einfachere Steuerung. Neue KI-Aktionen für produktives Arbeiten: Neue KI-Aktionen in Windows , darunter der KI-Agent Manus, verfügbar im Datei-Explorer und als native App unter Windows. Neue Bearbeitungsoption im Datei Explorer: Videos direkt mit Filmora schneiden. Für Windows Insiders mit Copilot+ PCs: Integration von Zoom mit Click to Do, um Meetings noch einfacher zu planen – ohne App-Wechsel oder manuelles Kopieren von Daten.

: KI-gestütztes Gaming für unterwegs mit Gaming Copilot (Beta): Mit den neuen Handheld-Geräten ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X (in Zusammenarbeit mit ASUS entwickelt) bringt Microsoft Xbox-, Windows- und Copilot-Funktionen zusammen. Titel aus Xbox, Game Pass und weiteren PC-Stores sind direkt verfügbar, und Copilot steht als Assistent bereit.

Die neuen Copilot-Funktionen zeigen, wie nahtlos KI Teil des täglichen Arbeitens werden kann. Damit legt Microsoft den Grundstein für eine neue Generation von PCs, die den Alltag mit KI aktiv vereinfacht.

Den Originalartikel mit weiteren Informationen zu den neuen Copilot-Funktionen und KI-fähigen Geräten finden Sie hier: Windows October 2025 news.