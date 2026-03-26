MISUMI erweitert digitale Fertigungsplattform meviy um neue Funktionen für Oberflächenbearbeitung, CAD-Integration und Geometriefreiheit

MISUMI erweitert seine digitale KI-gestützte 3D-Fertigungsplattform meviy mit einem umfangreichen Funktionsupdate. Die neuen Funktionen verbessern sowohl die technische Spezifikation von Bauteilen als auch die Integration der Plattform in bestehende Engineering-Workflows. Ziel der Erweiterungen ist es, den Weg vom 3D-Modell zur bestellbaren, einsatzfertigen Komponente weiter zu automatisieren und typische Reibungspunkte in der digitalen Beschaffung zu reduzieren.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören zusätzliche Oberflächenbehandlungen für NAK55-äquivalente Werkzeugstähle und ausgewählte Edelstahllegierungen, erweiterte Optionen für definierte Fasen- und Radiusbearbeitung, neue CAD-Automatisierungsfunktionen zur Toleranzdefinition sowie ein integrierter DXF-Export für technische Dokumentationen.

Darüber hinaus erweitert meviy seine Bearbeitungsmöglichkeiten für Drehteile, sodass nun auch extra lange Wellen mit größerem Länge-Durchmesser-Verhältnis direkt kalkuliert und beschafft werden können.

Weniger Reibung zwischen Konstruktion und Beschaffung

In vielen Entwicklungsprojekten entstehen Verzögerungen nicht durch die Konstruktion selbst, sondern durch nachgelagerte Prozesse. Dazu zählen zusätzliche Abstimmungsschritte bei Oberflächenbehandlungen, manuelle Eingaben von Toleranzen oder die Erstellung von 2D-Dokumentation für Qualitätsprüfung und interne Archivierung.

Auch geometrische Einschränkungen können digitale Beschaffungsprozesse verlangsamen: Bestimmte Bauteile, etwa lange abgestufte Wellen, konnten bislang nicht automatisch kalkuliert werden und erforderten manuelle Angebote.

Erweiterte Funktionen für automatisierte Engineering-Workflows

Mit dem aktuellen Update adressiert meviy diese Herausforderungen durch mehrere neue Funktionen innerhalb der Plattform:

Eine Erweiterung des Oberflächenangebots ermöglicht nun zusätzliche Hochleistungsbeschichtungen für NAK55-äquivalente Stähle sowie ausgewählte Edelstahllegierungen , darunter elektroloses Nickel und Low-Temperature Black Chrome. Dadurch können Bauteile direkt mit langlebiger, funktionsgerechter Oberfläche bestellt werden, ohne zusätzliche Abstimmung mit externen Beschichtungsdienstleistern.

, darunter elektroloses Nickel und Low-Temperature Black Chrome. Dadurch können Bauteile direkt mit langlebiger, funktionsgerechter Oberfläche bestellt werden, ohne zusätzliche Abstimmung mit externen Beschichtungsdienstleistern. Die Bearbeitung von Bauteilkanten wurde erweitert: Anwender können nun definierte Fasen- und Radiusparameter auswählen, die direkt im digitalen Modell festgelegt und in die Fertigung übernommen werden. Dadurch lassen sich konsistente Kantenqualitäten ohne zusätzliche Nachbearbeitung erreichen.

Im Bereich der CAD-Integration verbessert die neue Funktion Batch Dimensions and Tolerances v3 den Workflow zwischen Modell-Upload und Preisermittlung. Das System erkennt automatisch präzisionsrelevante Bohrungen anhand definierter CAD-Attribute und ergänzt entsprechende Positionsmaße und Toleranzen, wodurch manuelle Eingaben deutlich reduziert werden.

den Workflow zwischen Modell-Upload und Preisermittlung. Das System erkennt automatisch präzisionsrelevante Bohrungen anhand definierter CAD-Attribute und ergänzt entsprechende Positionsmaße und Toleranzen, wodurch manuelle Eingaben deutlich reduziert werden. Die neue DXF-Download-Funktion ermöglicht darüber hinaus die automatische Erstellung von 2D-DXF-Dateien direkt aus der Plattform, sobald eine Teilenummer vergeben wurde. Diese Dateien können für Dokumentation, Qualitätsprüfung oder interne Versionskontrolle genutzt werden und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Konstruktion, Qualitätssicherung und Fertigung.

ermöglicht darüber hinaus die automatische Erstellung von 2D-DXF-Dateien direkt aus der Plattform, sobald eine Teilenummer vergeben wurde. Diese Dateien können für Dokumentation, Qualitätsprüfung oder interne Versionskontrolle genutzt werden und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Konstruktion, Qualitätssicherung und Fertigung. meviy erweitert zudem seine Fertigungskapazitäten für Drehteile. Durch eine erweiterte Unterstützung des Länge-Durchmesser-Verhältnisses können nun auch extra lange, abgestufte Wellen direkt kalkuliert und bestellt werden. Schätzungen zufolge lassen sich dadurch rund 80 Prozent der zuvor abgelehnten Modelle künftig automatisch bearbeiten und quotieren.

Anwendungen in Maschinenbau, Robotik und Halbleiterfertigung

Die neuen Funktionen richten sich insbesondere an Branchen mit hohen Anforderungen an Präzision und Prozessgeschwindigkeit, darunter Maschinenbau, Robotik, Halbleitertechnik und automatisierte Produktionssysteme.

So helfen etwa die verbesserten Oberflächenoptionen die Erstellung langlebiger Werkzeugkomponenten oder reflexionsarmer Bauteile in optischen Inspektionssystemen. Erweiterte Geometrie- und Bearbeitungsoptionen erleichtern die Beschaffung von komplexen mechanischen Komponenten wie großen Grundplatten oder langen Antriebswellen. Gleichzeitig optimieren automatisierte CAD- und Dokumentationsfunktionen die Integration der Plattform in bestehende Entwicklungs- und Qualitätsprozesse.

Schritt in Richtung vollständig digitaler Beschaffungsprozesse

Mit den neuen Funktionen baut MISUMI seine Plattform meviy weiter zu einer vollständig integrierten digitalen Beschaffungslösung aus. Ziel ist es, den gesamten Prozess von der Konstruktion über Angebotserstellung und Fertigung bis zur technischen Dokumentation innerhalb eines durchgängigen digitalen Workflows abzubilden.

Durch die Kombination aus erweiterten Fertigungsoptionen, automatisierter CAD-Integration und integrierter Dokumentation stärkt meviy seine Position als Plattform für die schnelle und zuverlässige Beschaffung kundenspezifischer Präzisionsbauteile.

https://de.misumi-ec.com

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