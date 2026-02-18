Mit bonster Reisekostenabrechnung in drei Minuten erstellen

Die fast2work GmbH bringt mit bonster nun eine App auf den Markt, die die Reisekostenabrechnung per KI automatisiert. Zielgruppe sind vor allem Selbstständige und kleine Teams.



Die App setzt auf einen einfachen und transparenten Prozess: Beleg fotografieren, KI-Erkennung, Abrechnung fertig. Kein Onboarding-Projekt, kein Vertriebsgespräch, kein IT-Setup. Die KI erfasst sämtliche Werte automatisch, von der Kilometerabrechnung bis zu bewirteten Personen, prüft auf Duplikate und liefert eine fertige Abrechnung für die Buchhaltung. Es gibt verschiedene Tarife zwischen 1,99 Euro für Einzelabrechnungen und 6,99 Euro pro Monat als Flatrate für beliebig viele Belege.



In vielen deutschen Unternehmen ist eine Reisekostenabrechnung per Excel und auf Papier noch immer Usus. Nach einer Modellrechnung auf Basis von Verkehrsdaten des VDR und der Deutschen Bahn verlieren deutsche Unternehmen dadurch jeden Werktag rund 145.000 Arbeitsstunden – nur für Reisekostenabrechnungen. Lösungen wie SAP Concur oder Circula sind teuer und eher auf Unternehmen mit eigener Finanzabteilung zugeschnitten. Für Freelancer, Einzelunternehmer und Mini-Teams gab es bisher kaum eine Alternative zwischen Excel und Enterprise-Software. Diese Lücke möchte Bonster jetzt schließen.



Die ersten 500 User, die sich anmelden, erhalten 50 Prozent Rabatt auf Lebenszeit. Gleichzeitig können und sollen sie den Entwicklern Feedback senden und dadurch die Weiterentwicklung der App aktiv mitgestalten. Durch diesen „Club 500“ möchte fast2work im ständigen Austausch mit der Community bleiben und schnell Feedback zu neuen Features und Funktionen bekommen.



„Foto, fertig, weiterarbeiten. Das ist der ganze Workflow“, erklärt Gründer Ronald Bankowsky, „denn wir saßen selbst lange die ganze Woche im ICE und mussten dann noch am Freitag unsere Belege abarbeiten. Deshalb freuen wir uns mit den Anwendern, dass es jetzt endlich eine schnelle, günstige Lösung gibt.“



www.fast2work.de