Mittelstand-Digital Zentrum Bau ist ein wichtiger Partner des Smart Construction Award

Erneut werden innovative Start-ups und ihre digitalen Lösungen für das Bauen auf der BIM World Munich prämiert



Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau ist in diesem Jahr wichtiger Executive Partner beim Smart Construction Award, der im Rahmen der BIM World Munich vom 28. bis 29. November 2023 verliehen wird. Mit über 150 innovativen Einreichungen aus den Bereichen Planung, Bau, Betrieb und Umwelt ist der Award ein bedeutsamer Bestandteil der internationalen Innovation World Cup® Series, die seit 16 Jahren ausgetragen werden. Darüber hinaus unterstützt das Mittelstand-Digital Zentrum die BIM World Munich mit einer Keynote von Zentrumsleiter Thomas Kirmayr sowie Impulsvorträgen und begrüßt interessierte Gäste an seinem Messestand (Standnummer 339), direkt am Eingang zur Congress Stage 1.



Für das Mittelstand-Digital Zentrum Bau sind die BIM World und der Smart Construction Award wesentlich für das „Innovation Scouting“ und die zielgerichtete Suche nach Start-ups, die zukunftsweisende, nachhaltige und vor allem innovative Lösungen in ihren digitalen Dienstleistungen oder Produkten vereinen: Da das Mittelstand-Digital Zentrum Bau gemeinsam mit seinen Partnerinnen und Partnern die gesamte Lebenszykluskette von Bauwerken abbildet, kann es durch den Wettbewerb den vielseitigen Start-Ups wertvolle Hilfe beim Marktzugang bieten. Das Zentrum unterstützt aber ebenso bei der Implementierung in einen der vielen Demonstratoren in ganz Deutschland. In ihnen lassen sich die umfangreichen Forschungsarbeiten und digitalen Innovationen erleben, die vor Ort in greifbare Exponate und reale Anwendungen für die Bauwirtschaft übersetzt werden.



Thomas Kirmayr, Leiter des Mittelstand-Digital Zentrums Bau: „Die BIM World Munich und der Smart Construction Award mit seinem exzellenten Teilnehmerfeld sind wertvolle Quellen für unsere Arbeit in den Demonstratoren. Wir sind immer offen für alle möglichen Start-ups, wollen aber niemanden hervorheben. Doch wir wissen, dass sie mit ihren digitalen Produkten meist Teilprozesse adressieren – im Gegensatz zum ganzheitlichen Ansatz des Mittelstand-Digital Zentrums Bau. Deshalb sprechen wir stets mit verschiedenen Unternehmen aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette Bau und rücken so den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks in den Mittelpunkt.“

Aus über 150 Einreichungen wurden insgesamt 42 Unternehmen dazu eingeladen, ihre Lösungen auf der „Innovation Stage“ in der „BIM Town“ der BIM World Munich zu präsentieren und in kurzen, aber dennoch prägnanten Vorträgen um den Smart Construction Award zu „pitchen“. Eine hochkarätige Jury aus 14 Digitalisierungs-Expertinnen und -Experten, unter ihnen Thomas Kirmayr, wird in einem mehrstufigen Verfahren die Preisträger ermitteln. Die Besucherinnen und Besucher der BIM World in München sind herzlich dazu eingeladen, die Vorträge der Entrepreneure live auf der Bühne im Obergeschoss des ICM zu verfolgen. Die entscheidenden Präsentationen der Finalisten finden dann auf der großen Congress Stage 1 statt.

Neben der Partnerschaft im Rahmen des Smart Construction Award unterstützt das Mittelstand-Digital Zentrum Bau die BIM World Munich mit einer Keynote von Zentrumsleiter Thomas Kirmayr sowie mehreren Impulsvorträgen. Wer sich darüber hinaus über das Mittelstand-Digital Zentrum Bau und das Partnernetzwerk informieren möchte, ist herzlich an den Messestand, neben dem Eingang zur Congress Stage 1 (Standnummer 339), eingeladen.



Weitere Informationen zum Smart Construction Award und zur BIM World in München unter: https://www.bim-world.de, der Hallen- und Ausstellerplan ist hier abzurufen.



Weitere Informationen zum Mittelstand-Digital Zentrum Bau auf der Webseite: https://www.digitalzentrumbau.de.