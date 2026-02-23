MWC 2026: Dassault Systèmes stellt die nächste Generation skalierbarer KI für vernetzte Industrien vor

Dassault Systèmes präsentiert auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 2. bis 5. März 2026 die Zukunft von Konnektivität und industrieller Künstlicher Intelligenz mit den 3D UNIV+RSES.

Die 3D UNIV+RSES verändern grundlegend, wie vernetzte Industrien Hochleistungsdatenzentren, Halbleiter, 5G-Infrastrukturen und autonome Systeme entwickeln, produzieren und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg steuern – für eine intelligentere, resilientere und nachhaltigere Welt.

In Halle 4, Stand 4B25, veranschaulichen immersive Virtual-Reality-Erlebnisse, Avatare, autonome Roboter, Spatial Computing und vernetzte Objekte, wie Künstliche Intelligenz und virtuelle Zwillinge zusammenwirken, um Produkte, Abläufe und Geschäftsmodelle erfolgreich von Pilotprojekten in den skalierbaren Einsatz zu bringen.

Expertinnen und Experten aus Forschung und Entwicklung, Engineering, Fertigung und Business Transformation erhalten Einblicke in Strategien, um Komplexität beherrschbar zu machen, Effizienz zu steigern, Innovationen voranzutreiben und die digitale Transformation durch virtuelle Entwicklung, Simulation und Validierung zu beschleunigen.

Zu den Highlights zählen:

Optimierte Netzwerke in einer KI-generierten Stadt: Eine immersive VR-Experience mit virtuellen Zwillingen integriert Produkt-, Infrastruktur- und Umweltdaten in einen Echtzeit-Workflow für Inspektion, Diagnose und Instandsetzung – für eine sichere, resiliente und effiziente Konnektivität.



Zukunftsfähige Planung, Entwicklung und Betrieb von Rechenzentren: Immersive Darstellung mit virtuellen Zwillingen ermöglicht die Analyse von Rechenzentrumslayouts, Luftströmungen und Equipment-Platzierung. So lassen sich Entscheidungen validieren, Risiken minimieren und die Performance optimieren – noch vor dem Baubeginn und über den gesamten Lebenszyklus hinweg.



Virtuelle und reale Roboter: Eine praxisnahe Demo veranschaulicht das Zusammenspiel der 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes mit dem THEMIS-Roboter von Westwood Robotics. Diese Demo zeigt, wie komplexes Roboterverhalten virtuell konstruiert, entwickelt und validiert wird – bevor der Roboter in der realen Welt eingesetzt wird.

Darüber hinaus teilen Expertinnen und Experten von Dassault Systèmes ihre Perspektiven und Expertise in zwei Paneldiskussionen des Manufacturing and Production Summit:



