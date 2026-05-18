NEMETSCHEK-Tochter NEVARIS sichert sich BIM-Champions Award 2026

BuildingSMART 2026: Auszeichnung für integriertes Nachhaltigkeits- und Kostenmanagement mit NEVARIS Build

Der BIM Champion 2026 in der Kategorie „Von der Planung bis in den nachhaltigen Betrieb“ geht an das Projektteam rund um Ucaneo, B.I.G. Holding SE, Vollack Gruppe und NEVARIS Bausoftware. Ausgezeichnet wurde der Beitrag „Baukosten und Ökoziele im Einklang mit Target Value Design am Projekt Ucaneo und B.I.G. in Berlin.“



Der BIM Champions Wettbewerb zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für digitale Innovationen in der Bau- und Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Von buildingSMART Deutschland initiiert, werden jährlich herausragende Projekte und Innovationen im digitalen Bauen (BIM) ausgezeichnet. Prämiert werden innovative Anwendungen über die gesamte Wertschöpfungskette, wobei der Fokus auf offenen Standards (Open BIM) liegt.



Target Value Design-Ansatz

Die Jury würdigte insbesondere den konsequent integrierten BIM-Ansatz, mit dem wirtschaftliche und ökologische Zielsetzungen nicht gegeneinander ausgespielt, sondern gemeinsam gesteuert werden. Im Zentrum steht dabei die Methodik des Target Value Design – ursprünglich vor allem aus der Automobilindustrie bekannt –, die im Berliner Projekt erstmals in dieser Konsequenz auf nachhaltige Bau- und Immobilienprozesse übertragen wurde.



Die datenbasierte Steuerung von Kosten- und Nachhaltigkeitszielen mithilfe von Target Value Design wird von der Jury als innovativsten und unter ökologischen Gesichtspunkten überzeugendsten Ansatz des Wettbewerbs genannt.

Ruth Schiffmann CEO der NEVARIS Bausoftware GmbH

Kosten- und Ökoziele gemeinsam in NEVARIS Build steuern

Baukosten einhalten, Fördervorgaben erfüllen und gleichzeitig ambitionierte Klimaziele erreichen – für viele öffentliche und private Bauherren galt dies lange als kaum lösbarer Zielkonflikt. Das nun ausgezeichnete Projekt zeigt, dass sich dieser Widerspruch durch einen datenbasierten und integrierten Ansatz auflösen lässt.



“Was sich nicht messen lässt, lässt sich auch nicht steuern“, so Ruth Schiffmann CEO der NEVARIS Bausoftware GmbH.

Mit NEVARIS Bausoftware und der Lösung NEVARIS Build werden wirtschaftliche und ökologische Kennwerte erstmals in einer gemeinsamen Entscheidungslogik zusammengeführt. Kosten, Mengen und Nachhaltigkeitskennzahlen stehen dabei nicht in getrennten Systemen nebeneinander, sondern werden innerhalb eines durchgängigen BIM-Prozesses gemeinsam ausgewertet.

Nachhaltigkeit dort verankern, wo Entscheidungen entstehen

So kann verdeutlicht werden, dass Nachhaltigkeit nicht erst über nachgelagerte Nachweise oder separate Ökobilanzen bewertet werden darf, sondern bereits dort integriert sein muss, wo Ausschreibungen, Kalkulationen und Budgetentscheidungen entstehen. Nachhaltigkeit wird also vom nachträglichen Berichtswesen in die aktive Projektsteuerung verlagert.



Ines Mansfeld, Head of Product Marketing bei NEVARIS Bausoftware, beschreibt den Wandel in der Bauplanung: “Der Zielkonflikt in den Baukosten und Ökozielen ergab sich bisher durch die linearen Prozesse in der Bauplanung, in denen zwar früh die Kosten, aber erst spät die Ökoziele berücksichtigt wurden.”

Ines Mansfeld, Head of Product Marketing bei NEVARIS Bausoftware

Weniger Komplexität, bessere Entscheidungen

Ein wesentlicher Vorteil des integrierten Ansatzes liegt in der Vereinfachung der Prozesse. Statt unterschiedlicher Insellösungen für AVA, Kalkulation und Nachhaltigkeitsbewertung entsteht eine gemeinsame Datenbasis für wirtschaftliche und ökologische Entscheidungen.

„Mit unserer Lösung wird der Prozess tatsächlich einfacher“, erklärt Ines Mansfeld weiter. Nachhaltigkeitskennwerte würden genau dort erfasst, „wo sie anfallen“ – direkt in Kalkulation und Bauprozess.



Das neue Öko-Tool ergänze die klassische Kostenkalkulation um eine zusätzliche Dimension: den CO₂-Fußabdruck. Unterschiedliche Materialien, Bauweisen oder Konstruktionen könnten dadurch in einem System schnell und belastbar miteinander verglichen werden.



Neue Maßstäbe für nachhaltige BIM-Projekte

Das prämierte Berliner Projekt zeigt beispielhaft, wie BIM, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Steuerung in einem gemeinsamen digitalen Prozess zusammengeführt werden können. Gerade für öffentliche Auftraggeber und berichtspflichtige Unternehmen gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung, da Förderfähigkeit, ESG-Kriterien und EU-Taxonomie-Anforderungen immer stärker in Ausschreibungen und Projektbewertungen einfließen.



Anspruch, digitale Transformation der Bau- und Immobilienbranche aktiv mitzugestalten

Als Teil der Nemetschek Group unterstreicht NEVARIS Bausoftware mit der Auszeichnung zum BIM Champion 2026 seinen Anspruch, die digitale Transformation der Bau- und Immobilienbranche aktiv mitzugestalten – insbesondere dort, wo Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und BIM in einem integrierten Prozess zusammengeführt werden müssen.

www.nevaris.com





Beitragsbild: BuildingSMART Deutschland, Constantin Gastmann,

Bild Ruth Schiffmann: Cosima Hanebeck