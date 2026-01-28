Neue Innovationen in Photoshop bieten Kreativprofis mehr Kontrolle, Realismus und Präzision

Adobe hat aktuell neue KI-Funktionen in Photoshop eingeführt, die darauf abzielen, mühsame Aufgaben zu reduzieren, kreative Workflows zu verbessern und mehr Präzision und Kontrolle zu bieten. So können Nutzer*innen iterativ arbeiten, müssen ihren Workflow nicht unterbrechen und können mehr Zeit damit verbringen, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen.

Die Innovationen im Überblick:

Völlig neue Einstellungsebenen für nicht-destruktive Bearbeitung: Klarheit und Dunst entfernen, Körnung Die Funktionen Klarheit, Dunst entfernen und Körnung sind jetzt allgemein verfügbar und bieten leistungsstarke, nicht-destruktive, maskierbare, ebenenbasierte Anpassungen direkt in Photoshop, wodurch es einfacher wird, Textur, Tiefe und Details präzise zu verfeinern. Kreative können nun mit der Funktion Körnung Bildern mehr Dimension verleihen, mit Dunst entfernen atmosphärischen Dunst durchbrechen und die Beleuchtung ausgleichen und mit Klarheit die Struktur und Schärfe des Motivs verbessern, während sie jede Anpassung nahtlos maskieren und überblenden können, um die vollständige kreative Kontrolle über das Endergebnis zu behalten.

Verbesserungen bei den Firefly-basierten Funktionen Generatives Füllen, Generatives Erweitern und das Entfernen-Werkzeug Die Firefly-basierten Funktionen Generatives Füllen, Generatives Erweitern und das Entfernen-Werkzeug sind jetzt allgemein verfügbar und liefern Ergebnisse in höherer Qualität mit einer Auflösung von 2K, schärferen Details und weniger Artefakten. Diese Verbesserungen sorgen für eine präzisere Umsetzung der Prompts, reduzieren Übergänge und schaffen eine natürlichere Beleuchtung und Tiefe für realistischere, ausgefeiltere Bearbeitungen.

Mehr kreative Kontrolle über Objekte, die in Referenzbild für Generatives Füllen erstellt wurden Die Funktion Referenzbild für Generatives Füllen wurde umfassend verbessert und bietet Kreativprofis mehr Kontrolle, da die Identität eines Referenzobjekts beim Generieren und Compositing erhalten bleibt. Referenzbilder mit Objekten liefern geometrische Ergebnisse, die besser zur Szene passen und sich an die richtige Skalierung, Drehung, Beleuchtung, Farbe und Perspektive anpassen.

Dynamischer Text (Beta) Die neue Beta-Funktion Dynamischer Text macht es einfach, jede Textebene mit nur einem Klick in kreisförmige, gewölbte oder gebogene Formen umzuwandeln. Einfach Dynamischer Text und eine Form auswählen und Photoshop passt den Text automatisch an und ändert seine Größe, sodass Nutzer*innen Text entlang von Pfaden schnell erstellen, verschieben und verfeinern können, ohne umständliche Umwege gehen zu müssen.



Verfügbarkeit

Die aktuellen Innovationen sind ab sofort in Photoshop Desktop verfügbar. Die Firefly-basierten Updates für Generatives Füllen, Generatives Erweitern und das Entfernen-Werkzeug werden in Photoshop im Web verfügbar sein.

Mehr Informationen im Blogbeitrag: https://blog.adobe.com/de/publish/2026/01/27/new-photoshop-innovations-provide-creative-pros-more-control-realism-precision

