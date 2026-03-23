Neue Produkte von SOFTTECH auf der digitalBAU

KI-Anwendungen und integrierte Projektbearbeitung im Fokus

KI-Unterstützung sowie die durchgängige Integration von Bauaufgaben über sämtliche Disziplinen eines Projekts sind für die SOFTTECH GmbH, die auf der digitalBAU vom 24. bis zum 26. März erstmals als Teil der Orca Group auftritt, zentrale Zukunftsthemen. Zusätzlich zum KI-Chatbot, der Unterstützung bei Fragen in der Arbeit mit der Aufmaß-Software GRAVA connect sowie mit dem AVA-System AVANTI bietet, bestückt der Softwarehersteller nach und nach weitere Produkte mit praktischen KI-Anwendungen, insbesondere auch für das Bauen im Bestand. Auf der Digitalisierungsmesse stellt SOFTTECH die KI-basierte Planerkennung in einer Beta-Version für GRAVA connect vor. Wichtige Neuerungen und konkrete Umsetzungen verschiedener Kundenwünsche gibt es außerdem bei AVANTI sowie dem CAD-System SPIRIT.

Messebesucherinnen und -besucher haben in Köln die Möglichkeit, die neue KI-unterstützte Planerkennung in GRAVA connect live zu entdecken. Sie ermöglicht laut SOFTTECH ein zeitsparendes Vorqualifizieren sämtlicher Flächen aus sogar von Hand gezeichneten Bestandsplänen inklusive einer Zuordnung von Markern. Auf diese Weise können digitale Aufmaße von Neubauten und außerdem Bestandsgebäuden zeitnah mit hohem Detaillierungsgrad zur Verfügung gestellt werden. Parallel arbeitet die Entwicklungsmannschaft des Softwareanbieters bereits an weiteren Anwendungen, beispielsweise Agenten für die Datenauswertung sowie Prompt-gesteuerten Interaktionen, die das digitale Planen und Bauen mittel- bis langfristig vereinfachen und beschleunigen sollen.

„Die Software GRAVA connect ist nicht nur ein hervorragendes Stand-Alone-System für die professionelle Mengenermittlung aus LV-Positionen mit dem integrierten LV-Modul: Im Zusammenspiel mit unserem AVA-System AVANTI können die grafisch ermittelten Mengen aus 2D-PDF-Plänen direkt in AVANTI abgerufen werden. Ein Export ist nicht notwendig“, konstatiert Andreas Haffa, Head of Development bei der SOFTTECH GmbH. „Zusätzlich bietet GRAVA connect eine Integration mit weiteren Programmen aus dem Baubereich. Es gibt bereits eine unmittelbare Verzahnung mit ORCA AVA, die im Zuge der Messe ebenfalls gezeigt wird. Auch SORBA EDV, führend im Handwerksbereich in der Schweiz, kündigt eine Anbindung an GRAVA connect für ihr ERP-System an, das in Kürze zur Marktreife gebracht werden soll. Weitere Integrationen sollen folgen. Ein Workaround via GAEB oder Excel ist selbstverständlich ebenfalls möglich“, fügt er hinzu.

Ergänzungen für das CAD-System SPIRIT in der Version 2025.03 bietet das Add-On BrandSP für die Brandschutzplanung. Neu sind hier die automatische Ausrichtung von Symbolen am Blatt, die Definition einer verbindlichen Mindestgröße für Symbole im Ausdruck und es gibt, wie SOFTTECH verrät, ein erweitertes Symbolset für das barrierefreie Bauen. Die neue Verzahnung mit AUSSCHREIBEN.DE offeriert Zugriff auf den enormen Fundus von Positionstexten der Datenbank. Diese können auf einfache Weise an die Architekturbauteile in SPIRIT angehängt werden.

Der gemeinsame Messeauftritt als Teil der neuen Orca Group ist ein Meilenstein für die SOFTTECH GmbH. Die Unternehmensgruppe bündelt spezialisierte Softwareunternehmen mit dem Ziel, die Bau- und Immobilienbranche durch vernetzte, leistungsstarke Softwareprodukte ganzheitlich zu digitalisieren. Interessierte können alle Produktneuheiten und Integrationen von SOFTTECH und der Gruppe am Stand Nr. 413 in Halle 8 in Augenschein nehmen.

www.softtech.de

*GAEB. Der Gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen ist eine Interessengemeinschaft mit Vertretern aller am Bauwesen beteiligten Instanzen. Das GAEB-Datenformat ist ein standardisiertes Format im deutschen Bauwesen für den elektronischen Austausch von Bauinformationen zwischen verschiedenen Beteiligten.

Bildunterschrift: Erweitertes Symbolset für barrierefreies Bauen in SPIRIT BrandSP/SOFTTECH GmbH