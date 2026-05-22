Neue Runde: Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2027 gestartet

Seit 2002 werden im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ des RKW Kompetenzzentrums jährlich praxisnahe zukunftsweisende IT- Lösungen von Auszubildenden, Studierenden, jungen Fachkräften und Start-ups der Bauwirtschaft ausgezeichnet. In der jetzt startenden Wettbewerbsrunde 2027 ist die Schleiff Bauflächentechnik GmbH & Co. KG neues Mitglied im Kreis der Fördernden. Das Unternehmen stärkt damit die Initiative zur Förderung digitaler Innovationen in der Baubranche.

Ab sofort können Beiträge für die Wettbewerbsrunde 2027 eingereicht werden. Gesucht werden innovative Lösungen in den Kategorien:

• Handwerk und Technik

• Bauprozessmanagement

• Bauingenieurwesen

• Architektur

Darüber hinaus werden erneut Sonderpreise vergeben, darunter der Start-up-Preis der Schleiff Bauflächentechnik sowie ein weiterer Sonderpreis der Ed. Züblin AG.

Teilnahmeberechtigt sind sowohl Einzelpersonen als auch Teams.

Anmelde- und Abgabeschluss ist der 26. Oktober 2026.

Inspirationen finden sich in unserer aktuellen Wettbewerbsbroschüre 2026, abrufbar unter http://rkw.link/gewinneraufitgebaut26, sowie im Wettbewerbsfilm 2026 unter http://rkw.link/videosgewinneraufitgebaut26.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der BAU, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, im Januar 2027 in München statt.

Neue Förderpartnerschaft

Mit der neuen Premium-Partnerschaft gewinnt der Wettbewerb einen erfahrenen Akteur der Branche hinzu. Die Schleiff Bauflächentechnik verfügt über 60 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung von Beton- und Mauerwerkskonstruktionen, Bauwerksabdichtungen sowie mit individuellen Speziallösungen – insbesondere auch im Bereich denkmalgeschützter Bausubstanz.

Durch ihr Engagement setzt sich die Firma Schleiff gezielt für die Fachkräfte von morgen ein und fördert praxisnahe digitale Lösungen wie Building Information Modeling (BIM), künstliche Intelligenz oder smarte Tools auf der Baustelle.

„Wir sehen es als unsere Verantwortung, junge Talente dabei zu unterstützen, die Schnittstelle zwischen Handwerk und High-Tech zu gestalten“, erklärt Ingo Reifgerste, Geschäftsführender Gesellschafter der Schleiff Bauflächentechnik.

Zum Wettbewerb “Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“

Der Wettbewerb des RKW Kompetenzzentrums wurde bereits im Jahr 2002 ins Leben gerufen. Er wird von den Sozialpartnerschaften der Bauwirtschaft getragen und von zahlreichen Fördernden und Medienpartnerschaften unterstützt. Die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum führt den Wettbewerb durch und begleitet ihn fachlich.