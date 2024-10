Neue Technologien, Materialien und Anwendungen: Die Finalisten der Formnext Awards überzeugen mit wegweisenden Innovationen und ihrem Engagement

Mit dem neuen Awardkonzept setzt die Formnext außergewöhnliche Talente und Ideen aus der Welt des Additive Manufacturing ins Rampenlicht. Die Formnext Awards prämieren in diesem Jahr erstmals in sechs verschiedenen Kategorien unter anderem junge innovative Unternehmen, nachhaltige Geschäftsideen und bahnbrechende Technologien. Dabei kann sich zum ersten Mal auch das Publikum per Voting an der Ermittlung der Gewinner beteiligen.

Die Finalisten sämtlicher Kategorien beweisen eine hohe Professionalität mit ihren wegweisenden Innovationen für unterschiedliche Bereiche von Medizin und Dental bis hin zum Energiesektor und der Luftfahrt.

Die Besucher der Formnext können sämtliche Finalisten auf der Formnext Awards Sonderschau (Halle 11.0, Stand F61) erleben. Die Verkündung der Sieger samt Preisverleihung findet am Donnerstag, 21.11.2024, ab 16:20 Uhr auf der Industry Stage (Halle, 11.0, D72) statt. Zusätzlich sind die Einreichungen der Finalisten ab sofort auf der Formnext-Website beschrieben. Bis Donnerstag, 21.11.2024 um 12:00 Uhr ist die Abstimmung für alle Kategorien möglich, wobei das Voting des Publikums als zusätzliche Jurorenstimme zählt.

Die Gewinner erhalten neben einer vom AM Künstler-Duo Sutosuto designten und Voxeljet produzierten Trophäe attraktive Gewinnerpakete, die von 3D Printing Industry, AM Ventures, Cirp, Renishaw und Trumpf bereitgestellt wurden.

Weitere Infos, Online-Voting und Vorstellung der Finalisten unter formnext.com/awards