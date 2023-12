Neue Version der Datenanalyse-Software disy Cadenza stellt die Vermittlung von Informationen in den Mittelpunkt 

disy Cadenza 2023 Autumn integriert Echtzeit-Informationen in Dashboards und stellt Business- sowie erweiterte Location Intelligence-Funktionalitäten für Portale und Anwendungen bereit

Informationen für Entscheidungen schnell und zielgerichtet dort bereitstellen, wo sie gebraucht werden: Die Disy Informationssysteme fokussiert mit der jetzt veröffentlichten Version der Business & Location Intelligence-Software disy Cadenza die Integration und Visualisierung von Live-Daten in Dashboards. Zudem wurde die Einbettung von Informationen sowie Funktionalitäten in Portalen und Anwendungen erleichtert. Auch zahlreiche neue Location Intelligence-Funktionen haben Eingang in die neue Version gefunden. Mit diesem Set an Möglichkeiten gelingt es Organisationen noch besser, Informationen aus Daten zu ermitteln und Anwendenden zielgerichtet bereitzustellen, damit bestmögliche Entscheidungen getroffen werden können.

Neu: Mit dem Live-Modus den Echtzeit-Stand von Daten sehen, Entwicklungen verfolgen und schnell Entscheidungen treffen

Der Echtzeit-Stand von Daten kann für Entscheidungen essenziell sein. Immer dann, wenn eine Bewertung der aktuellen Situation erforderlich ist und eine Entscheidung unter Umständen schnell getroffen werden muss, sind Live-Daten unerlässlich. Die neue Version von disy Cadenza kann diese Daten nun mühelos integrieren und im Dashboard visualisieren. Anwendende können dabei selbst entscheiden, in welchem Zeitintervall die Daten aktualisiert werden sollen. In einer Ansicht hat man so alle relevanten Informationen im Blick und kann daraufhin der Situation angemessene Entscheidungen treffen. Die Betrachtung von Live-Daten ist beispielsweise beim Schiffs- und Zugtracking bedeutend, bei der Positionsbestimmung von Ladung, Equipment und Fahrzeugen in Häfen und großen Bahnhöfen oder auch beim Verfolgen von Aktienkursen bzw. Handelsverläufen an Börsen.

Im Einsatz bei Behörden: Live-Daten können Leben retten und vor Schaden bewahren

Der Einsatz von Live-Daten ist auch für Behörden und Organisationen wichtig, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen: Beim Katastrophenmanagement, in Bereich der Inneren Sicherheit oder bei Umweltereignissen wie Hochwasser, Großbränden etc., liefert die Visualisierung von Echtzeitdaten einen großen Mehrwert, um Schäden und Gefahren abzuwenden. Einsatzkräfte können beispielsweise im eingestellten Aktualisierungsintervall in der Karte von disy Cadenza lokalisiert und mitverfolgt werden.

Gerade bei komplexen Schadenslagen unter Zeitdruck wird der Blick der Einsatzleitung in das gut strukturierte Dashboard, in dem alle Informationen inklusive der Live-Daten zusammenfließen, auf das Wesentliche gelenkt. Entscheidungen können so in Sekundenschnelle getroffen werden. Die große Stärke von disy Cadenza, vielfältige Daten und große Datenmengen bis in den Bereich von Big Data bzw. Big Geospatial Data zu integrieren, kommt hier für die umfassende Bewertung der Einsatzsituation zu tragen. Damit Informationen auch in anderen Anwendungen und Fachportalen schnell und direkt für Anwendende verfügbar werden, wurde auch das Embedding in der neuen Version von disy Cadenza weiter ausgebaut.

Direkt verfügbare Informationen: Embedding als Turbo für das Bereitstellen von Informationen in Portalen und Fachanwendungen

Auf dem Weg zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung steht in der Datenstrategie der Bundesregierung der Dreiklang aus mehr Daten, besseren Daten und deren intelligenter Nutzung im Mittelpunkt. Fertig einsetzbare Inhalte, Komponenten und Funktionalitäten für Anwendungen und Informationsportale können bei der Verwaltungsdigitalisierung einen direkten Turbo für die Umsetzung bewirken. Die Einbettung von disy Cadenza bietet hier vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Integrierte Business und Location Intelligence-Funktionalitäten, beispielsweise einzelne Daten-Visualisierungen oder auch komplette Dashboards, bringen Analyse- und GIS-Funktionen mit und damit wertvolle Informationen in Fachanwendungen genau zu den Anwendenden. So lassen sich fertig einsetzbare Funktionalitäten schnell in bereits bestehende Systeme in der öffentlichen Verwaltung bringen, Entwicklungszeit und damit Kosten sparen und somit die Digitalisierung beschleunigen. Im Gegenzug können Fachanwendungen bzw. Teile davon auch in disy Cadenza integriert werden.

Zusätzliche Location Intelligence-Funktionen: Noch detailliertere Geo-Analysen

Als einzige Business & Location Intelligence-Software, der das Gütesiegel „Made in Germany“ verliehen wurde, zeichnet sich disy Cadenza durch eine nahtlose Verzahnung von Business Intelligence- und Geo-Analytics-Funktionalitäten aus. Diese umfassende Fähigkeit, den geographischen Raum in Analysen einzubeziehen, wurde jetzt erweitert.

Data Enrichment mit inverser Geokodierung

Liegen ortsbezogene Daten in Form von Punktkoordinaten vor, eignen sie sich sehr gut zur Darstellung in einer Karte. Für detailliertere Standortinformationen eignet sich allerdings oft die tabellarische Form. Dafür können die Koordinaten über die neu integrierte inverse Geokodierung in Adressinformationen umgewandelt werden. So bekommen Anwendende beispielsweise einen schnellen Überblick, ob eine Punktkoordinate in Frankfurt am Main oder in Offenbach liegt bzw. wo dort genau.

Erweitertes Routing mit Berechnung von Start- und Ankunftszeitpunkten

In vielen Anwendungsfällen sind bei der Streckenberechnung nicht nur die Dauer und die gefahrenen Kilometer, die man braucht, um von A nach B zu gelangen, von Interesse, sondern auch die Angabe konkreter Start- und Ankunftszeitpunkte. Mit dem jetzt erweiterten Routing können neben Gesamtzeiten beispielsweise auch voraussichtliche Ankunftszeiten an den Wegpunkten entlang einer Strecke ausgewertet werden. Eine echte Bereicherung für Streckenberechnungen!

Mit Maptips gezielt Informationen in der Karte vermitteln

Informationen müssen nicht in langwierigen Texten als Zusatzinformation vermitteln werden, sondern lassen sich direkt in einer Karte als Maptip integrieren. Wird der Mauszeiger über ein Objekt bewegt, erscheint automatisch das entsprechende Informationsfeld. Während disy Cadenza bislang automatisch ermittelt hat, welche Daten als Maptip angezeigt werden, kann von nun an für jeden Layer gezielt eingestellt werden, welches Attribut als Kurzinformation im Maptip angezeigt werden soll. So könnte z. B. für eine Temperaturmessstelle die zuletzt gemessene Temperatur angezeigt werden oder für eine Stadt die Einwohnerzahl. Die intuitiv nutzbaren Maptips vermitteln so schnell erfassbare Informationen.

