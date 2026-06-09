Neue Version von ABViewer verbessert die PDF-zu-DWG-Konvertierung

CADSoftTools, ein Entwickler von CAD-Software seit dem Jahr 2000, hat die Veröffentlichung von ABViewer 16.2 bekannt gegeben. Die neue Version bringt eine optimierte PDF-zu-DWG-Konvertierung sowie eine verbesserte Leistung und Stabilität bei der 3D-Darstellung.

Die Arbeit mit PDF-Dateien anstelle der ursprünglichen DWG-Zeichnungen stellt häufig eine Herausforderung dar. PDF wurde als nicht bearbeitbares Format für den Dokumentenaustausch gedacht und es kann daher Schwierigkeiten geben, wenn Änderungen an den Zeichnungen erforderlich sind. Die manuelle Neuerstellung von Zeichnungen ist zeitaufwendig, teuer und erfordert einen hohen manuellen Aufwand des Ingenieurs. ABViewer 16.2 erlaubt es, bearbeitbare CAD-Zeichnungen aus PDF-Dateien präziser zu rekonstruieren und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Die neue Version verbessert außerdem die Stabilität beim Öffnen von 3D-Dateien, insbesondere von STEP-Modellen auf Systemen mit bestimmten Grafikkonfigurationen. Das Update behebt Kompatibilitätsprobleme im Zusammenhang mit Grafikkartentreibern und sorgt dadurch für eine zuverlässigere Darstellung von 3D-Modellen auf einer breiten Reihe von Hardwareplattformen. Dies reduziert Unterbrechungen in technischen Arbeitsabläufen und verbessert die Nutzbarkeit auch auf einer Vielzahl von Hardwareplattformen.

Ingenieur- und Konstruktionsteams arbeiten häufig mit mehreren CAD-Anwendungen, die unterschiedliche Dateiformate unterstützen. ABViewer trägt zur Interoperabilität bei, indem Dateien in verschiedene CAD-Formate konvertiert werden können. Die verbesserte Unterstützung von DWG- und DXF-Dateien erhöht die Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen, reduziert Datenverluste beim Dateiaustausch und fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams.

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