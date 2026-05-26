Neues DAQ-System stärkt das Vertrauen in die Testverfahren bei Luft- und Raumfahrtprogrammen

Hottinger Brüel & Kjær (HBK) hat sein Datenerfassungssystem (DAQ) der nächsten Generation vorgestellt – Fusion MX unterstützt Ingenieure dabei, die Anforderungen moderner Luftfahrt- und Verteidigungsprogramme zu erfüllen.

Fusion MX wurde speziell für umfassende Tests zur Bestimmung der Struktur- und Betriebsfestigkeit entwickelt und bietet die Kontinuität und Datenzuverlässigkeit, die für komplexe, mehrjährige Testkampagnen erforderlich sind.

Die moderne Luft- und Raumfahrtentwicklung erfordert Tests in großem Maßstab, bei denen oft Tausende von Kanälen und die Zusammenarbeit mehrerer Teams an verschiedenen Standorten zum Einsatz kommen. Fusion MX bietet Lösungen für diese branchenüblichen Herausforderungen, wie etwa Einschränkungen bei der Anzahl der Kanäle, Risiken hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit von Daten und langwierige Testzyklen, die die Markteinführung verzögern können. Das System wurde so konzipiert, dass es eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Daten und eine umfassende Betriebssteuerung gewährleistet – selbst bei einer extrem hohen Anzahl von Kanälen.

Es optimiert die Testabläufe und nutzt eine automatisierte Parametrierung, wodurch sich die Testzykluszeiten erheblich verkürzen. Darüber hinaus gewährleistet das System durch automatisierte Einrichtungsfunktionen und bewährte Dehnungsmessstreifen-Technologie eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Daten.

Es wurde für maximale Betriebszeit und Langlebigkeit entwickelt, verringert das Risiko bei mehrjährigen Testprogrammen und ermöglicht dank des openDAQ-Protokolls eine nahtlose Integration in bestehende Systeme sowie in Systeme von Drittanbietern, wodurch dem Benutzer Flexibilität geboten und die Betriebskosten gesenkt werden.

Der kompakte 1U-Formfaktor des Systems sorgt für eine maximale Kanaldichte und unterstützt 48 Kanäle für Dehnungsmessstreifen sowie 40 Kanäle für Thermoelemente pro Blade. Dank seiner flexiblen Architektur kann das Gerät sowohl als eigenständige Einheit eingesetzt als auch in große Systeme mit voller Rack-Breite integriert werden.

In Verbindung mit der Software für Datenerfassung Advantage Connect erhalten Benutzer ein flexibles und effizientes Gesamtsystem, das sich durch automatisierte Einrichtung, optimierte Test- und Analyseabläufe, zuverlässige Ergebnisse sowie lückenlose Datenrückverfolgbarkeit auszeichnet.

Fusion MX und ADVANTAGE Connect werden im Laufe des Jahres 2026 verfügbar sein.

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