Neues Mitglied im VDC: b.ReX stärkt Deutschlands größtes XR-Netzwerk mit Expertise in Echtzeit-3D und KI-gestützte Anwendungen

Das Virtual Dimension Center (VDC), Deutschlands größtes Netzwerk für Extended Reality und Virtual Worlds, begrüßt mit der b.ReX GmbH ein neues Mitglied. Mit dem Beitritt des spezialisierten XR-Technologieentwicklers gewinnt das Netzwerk zusätzliche Kompetenz in den Bereichen Echtzeit3D-Anwendungen, digitale Zwillinge, Simulationen und KI-gestützte XR-Lösungen. Der Neuzugang unterstreicht die Rolle des VDC als zentrale Plattform für den Austausch zwischen industriellen Anwendern, Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen.

„Mit b.ReX begrüßen wir einen starken Technologiepartner im VDC-Netzwerk, der über umfassende Expertise in den Bereichen Echtzeit-3D, XR, digitale Zwillinge und KI-gestützte Anwendungen verfügt“, sagt Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Christoph Runde, Geschäftsführer des VDC. „Als größtes deutsches XR-Netzwerk bringen wir Anwender, Lösungsanbieter und Forschung gezielt zusammen, um Innovationen schneller in marktfähige Anwendungen zu überführen.“

Seit vielen Jahren vernetzt das VDC Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Institutionen entlang der gesamten XR-Wertschöpfungskette. Im Fokus stehen Technologietransfer, gemeinsame Innovationsprojekte, fachlicher Austausch und die Entwicklung industrieller Anwendungsfelder für immersive Technologien.



Brücke zwischen Echtzeit-3D und industrieller Anwendung

Mit der b.ReX GmbH aus Stuttgart gewinnt das VDC einen Technologiepartner, der auf interaktive Echtzeit-3D-Anwendungen, XR/VR-Lösungen, Simulationen, digitale Zwillinge und KI-gestützte Avatare spezialisiert ist. Das Unternehmen bringt seine Expertise insbesondere an der Schnittstelle zwischen kreativer Echtzeit-3D-Entwicklung und industriellem Engineering ein.

„Für uns ist das VDC die ideale Plattform, um den Technologietransfer zwischen Echtzeit-3D, XR und industriellen Engineering-Prozessen aktiv mitzugestalten“, sagt Maximilian Schmierer, Geschäftsführer der b.ReX GmbH. „Gemeinsam mit dem Netzwerk möchten wir innovative Anwendungen schneller in die Praxis bringen und neue Impulse für den Mittelstand setzen.“

Mit dem Neumitglied erweitert das VDC seine bereits starke Expertise gezielt um zusätzliche Kompetenzen aus industrieller Anwendung und technologischer Entwicklung. Damit festigt das Netzwerk seine Position als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, Technologieanbieter und Forschende, die die Zukunft immersiver Technologien aktiv

gestalten.



www.vdc-fellbach.de